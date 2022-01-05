149.8 ألف طلب تنفيذ ضد متعثري سداد سند لأمر في 5 أشهر

شكلت طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في السعودية في الأوراق التجارية لـ(سند لأمر) نسبة 46.2 في المائة من إجمالي سندات التنفيذ خلال خمسة أشهر من العام الهجري الجاري، حيث بلغ عددها 149.8 طلب تنفيذ، وبمتوسط يومي يقارب 999 طلب تنفيذ.وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، تصدرت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من هذه الطلبات بـ59333 طلب تنفيذ بنسبة 51.9 في المائة، تليها منطقة مكة بـ34012 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ18329 دعوى.ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة جازان 8139 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ6712 دعوى، تليها منطقة عسير بـ6616 دعوى، والقصيم 4354 طلب تنفيذ.وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقل المحاكم في استقبال هذه الدعاوى، بتلقيها 802 طلب، فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة تبوك 4015 طلبا، ونجران 3365 طلبا، وحائل 1988 طلبا، والحدود الشمالية 1660 طلبا، وأخيرا منطقة الجوف 1562 طلبا.ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات، منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.