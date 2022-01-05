"مؤتمر التعدين" يرسم من الرياض مستقبل القطاع في المنطقة والعالم .. تفاهمات وشراكات استثمارية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تفاصيل برنامج مؤتمر التعدين الدولي الذي سيعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 كانون الثاني (يناير) 2022 بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.

ويناقش المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه حول قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا، جملة من الموضوعات، تشمل واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم، ومساهمة مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، واستعراض إمكانات وفرص القطاع في المملكة والإقليم.

وسيشارك في فعاليات المؤتمر، أكثر من ألفي شخص من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و 100 متحدث دولي بارز، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، بالإضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين، من مختلف الدول.

ويؤسس هذا المؤتمر، الذي تعده الوزارة من أهم الأحداث التي أقيمت في تاريخ التعدين في السعودية، لتفاهمات وشراكات طويلة الأمد في هذا المجال، آخذا بعين الاعتبار ما تشير إليه التوقعات من ازدياد الطلب على المعادن في المستقبل بمقدار سبعة أضعاف نتيجة التحول الكبير إلى استخدامات الطاقات النظيفة.

كما أنه سيكون منتدى عالميا لتبادل الخبرات والتجارب حول قطاع الثروة المعدنية، كونه يعد اللبنة الأولى على طريق إنشاء صناعة تعدين حديثة تستند إلى التقنيات المتقدمة، والاستثمار المسؤول، والتنمية المستدامة.

وستبدأ أول أيام المؤتمر في 11 كانون الثاني (يناير)، باجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المعنيين بقطاع التعدين، الذي سيتضمن عروضا تقديمية ونقاشات حول الموضوعات الإقليمية والدولية حول القطاع ومستجدات تنميته وتطويره من كافة الجوانب التنظيمية والتقنية.

كذلك، ستعقد ورشة عمل "التعدين في يوم" مع ورش عمل أخرى، وحلقات نقاش متنوعة ستسلط الضوء على القضايا المهمة، بما في ذلك جذب الاستثمارات، ودور التكنولوجيا والبيئة والاستدامة، وغيرها من نقاط النقاش المختلفة.

وسيستهل اليوم الثاني من المؤتمر في 12 كانون الثاني (يناير)، بجلسة عامة وكلمة ترحيبية يلقيها وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف. بينما سيبدأ جدول برنامج اليوم الأول مع جلسة بعنوان "إعادة تصور قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في المجتمع"، تليها جلسة "التعدين الذكي" المعنونة بـ "عرض التقنية والابتكار - دعم تعدين المستقبل".

وستنعقد جلستان إضافيتان، الأولى تدور حول "تسليط الضوء على دور التعدين الحاسم في الاقتصاد منخفض الكربون" و"دعم نمو المنطقة وتنميتها وجلسات إحاطة الدول" فرص العرض والتواصل، حيث ستفسح هاتان الجلستان المجال أمام مناقشات ثنائية بين الأطراف المعنية والشركاء.

وفي اليوم الأخير للمؤتمر، 13 كانون الثاني (يناير)، سيتم تسليط الضوء على المملكة العربية السعودية في جلسة تحت عنوان: "أرض الفرص - قوة إقليمية"، وكذلك جلسات حوارية حول "فرص الاستثمار العالمية والوصول إلى رأس المال"، يتبعها عدد من الجلسات الحوارية الرئيسة.

وسيشارك في جلساته الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية، والمهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، وبندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين.

كما يشارك فيه، إلى جانب عدد من القادة الحكوميين من مختلف الدول، رؤساء شركات التعدين الأبرز على مستوى العالم مثل مارك بريستو، رئيس شركة "باريك جولد "، وروبرت فريدلاند، المؤسس والرئيس المشارك لشركة "إيفانهوي ماينز"، وإريك كانتور، المدير العام لشركة "موليس آند كومباني"، وأندرو فورست، رئيس مجموعة "فورتسكو ميتالز"، وأندرو ليفريس، رئيس شركة "لوسيد موتورز"، وروي هارفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ألكوا"، وجيريمي وير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ترافيجورا"، وماركو لامبرتيني، الأمين العام للصندوق العالمي للطبيعة، وتوماس كابلان، رئيس مجلس إدارة شركة "نوفاجولد"، وجيفري داوز، الرئيس التنفيذي لشركة "كوماتسو ماينينج"، وروهيتش داوان، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن، وبيتر ليون، الشريك في شركة "هربرت سميث فريهيلز".

وذلك إضافة إلى العشرات من المتحدثين من أبرز قادة صناعة التعدين، ومسؤولي المنظمات الإقليمية والدولية، مثل البنك الدولي، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن، ومجلس الذهب العالمي.

وتنطلق الدورة الأولى من المؤتمر في 11 كانون الثاني (يناير) 2022 وتستمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. وسيعمل المؤتمر كمنصة تجمع الحكومات والمستثمرين والمستكشفين وشركات التعدين وغيرهم من قادة قطاع التعدين والشركاء لتشكيل مستقبل واعد لمنطقة شاسعة تمتد على أكثر من تسعة آلاف كيلومتر من الكونغو إلى قيرغيزستان.

وتتمثل رؤية المؤتمر في تشكيل مستقبل التعدين وربط صانعي السياسات بالمستثمرين وقادة الأعمال عبر سلسلة القيمة والصناعات الداعمة لعقد اجتماع عالمي حقيقي يعزز إنشاء وتطوير مناطق التعدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. ويهدف المؤتمر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مركز تعدين جديد وناشئ يتطلب رؤى وقدرات وبنية تحتية لتمكين هذه الأراضي الشاسعة غير المستغلة من الثروات المعدنية ولتحقيق إمكاناتها الكاملة لدعم مستقبل اقتصاد الكربون الدائري العالمي.

ويقوم المؤتمر التعدين الدولي على ثلاث ركائز أساسية، هي إعادة تصور قطاع التعدين من خلال تسليط الضوء على الابتكارات التي ستدعم التعدين في المستقبل، وتقديم هذه المناطق باعتبارها أراض للفرص، وتفعيل الشراكات عبر سلاسل القيمة المتكاملة.

وذلك علاوة على مساهمة قطاع التعدين في المجتمع من خلال تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع في إنتاج المدخلات اللازمة لتأسيس مستقبل كربون دائري، وجذب القوى العاملة في المستقبل.