مستويات قياسية لـ «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» مع تعافي أسهم شركات السفر

سجل مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا قياسيا بعد فترة وجيزة من افتتاحهما أمس في بورصة وول ستريت، إذ تراجعت المخاوف من السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، وتعافت أسهم شركات السفر، في حين حققت شركة فورد مكاسب على خلفية توقعات متفائلة إزاء إنتاج شاحنة خفيفة تعمل بالكهرباء.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 182.88 نقطة أو 0.50 في المائة إلى 36767.94 نقطة. كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500، 13.36 نقطة أو 0.28 في المائة، إلى 4809.92، بينما نزل مؤشر ناسداك المجمع 2.94 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 15829.86 نقطة.من جهة أخرى، واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها أمس مدفوعة بأسهم قطاعات السفر والبنوك وأسهم الشركات المرتبطة بالسلع وسط دلائل جديدة على أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا قد تكون أقل شدة مما كان يعتقد من قبل.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة إلى 493.1 نقطة مسجلا ارتفاعا قياسيا جديدا بعد إغلاق مؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز الأمريكيين على ارتفاع قياسي البارحة الأولى.وارتفع مؤشر قطاع السفر الأوروبي 3.3 في المائة إلى أعلى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع وصعدت أسهم شركات الطيران البريطانية فزاد سهم "رايان أير" 9 في المائة، و"إي. أيه. جي" المالكة لشركة الخطوط الجوية البريطانية 10 في المائة، وزاد سهم "ويز أير" 10 في المائة مع تحسن حركة الطيران في كانون الأول (ديسمبر).وسجل مؤشر ستوكس الأوروبي ارتفاعا بنحو 22.4 في المائة في حين ارتفع ستاندرد آند بورز 26.9 في المائة.وفي آسيا، قفز مؤشر نيكاي الياباني أمس ليغلق على أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق وأسهم قطاع صناعة السيارات بعد إغلاق قوي للأسهم الأمريكية البارحة الأولى ومع تراجع الين الذي دعم أسهم السيارات.وارتفع مؤشر نيكاي في أول يوم تداول في العام الجديد 1.77 في المائة إلى 29301.79 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ 25 تشرين الثاني (نوفمبر) بادئا 2022 على ارتفاع لأول مرة منذ 2018.وقفز سهم "تويوتا موتور" 6.13 في المائة، ما دعم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ليغلق على ارتفاع 1.9 في المائة مسجلا 2030.22 نقطة.وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" لصناعة الرقائق 3.23 في المائة، وكان أكبر مساهم في ارتفاع مؤشر نيكاي، تلاه سهم "أدفانتيست" لأشباه الموصلات بارتفاع 3.67 في المائة ثم "شين إيتسو كميكال" 3.69 في المائة.وارتفعت أسهم قطاع السيارات 4.5 في المائة، وكان سهم "تويوتا" أكبر رابح، وارتفع سهم "هوندا موتور" 3.07 في المائة و"نيسان موتور" 6.17 في المائة مع صعود سعر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر أمام الين.