الأسهم السعودية تضيف 29 نقطة رغم التقلبات وضغوط البيع .. والسيولة عند 5.4 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية 29 نقطة بنحو 0.26 في المائة لتغلق عند 11356 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط بنحو 0.2 في المائة ليغلق عند 1577 نقطة. وجاء الارتفاع مع تحسن أداء معظم القطاعات والأسهم لكن السيولة انخفضت إلى 5.4 مليار ريال دون متوسطها الشهري البالغ سبعة مليارات ريال. وشهدت الجلسة تقلبات بين الارتفاع والانخفاض، ولا تزال لم تظهر قوة كافية تدفع السوق لمستويات أعلى، حيث تواجه السوق ضغوطا بيعية أثناء الجلسة تفقد السوق من مكاسبها، وذلك بعدما وصلت لمستويات 11300 نقطة.تجاوزت منطقة الضغوط البيعية بالإغلاق عند مستويات 11400 نقطة، وعندها قد تجد السوق زيادة في شهية المخاطرة تدفع بالسوق لمستويات أعلى مع تحسن الأداء والتغلب على الضغوط البيعية. مع ترقب المتعاملين لنتائج الشركات والتوزيعات النقدية تجد السوق تضاربا في المعطيات من ناحية تحسن أسعار النفط واستعادة خام برنت 80 دولارا، ومن جهة أخرى تزايد حالات الإصابة بكورونا، وذلك التضارب قد لا يساعد على دفع السوق لمستويات أعلى دون معطيات أساسية.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11351 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11317 نقطة فاقدا 0.09 في المائة، بينما الأعلى عند 11380 نقطة رابحا 0.47 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11356 نقطة رابحا 29 نقطة بنحو 0.26 في المائة. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 5.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 29 في المائة بنحو 54 مليون سهم متداول لتصل إلى 134 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 17 في المائة بنحو 57 ألف صفقة لتصل إلى 280 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 0.33 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 0.2 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.16 في المائة. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 5.6 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.8 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 0.7 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 22 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 18 في المائة بقيمة 971 مليون ريال، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 9 في المائة بقيمة 495 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "وفرة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 150 ريالا، يليه سهم "الأبحاث والإعلام" بنحو 6.2 في المائة ليغلق عند 200 ريال، وحل ثالثا سهم "المصافي" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 137.20 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "البلاد" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 47.90 ريال، يليه سهم "أسيج" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 21.30 ريال، وحل ثالثا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 168.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "صدر" بقيمة 468 مليون ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 414 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء" بقيمة 232 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية