ارتفاع المبيعات ينعش نشاط التصنيع الصيني .. والتوظيف يتراجع للشهر الخامس

سجل النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين نموا خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مع إشارة الشركات إلى النمو القوي للإنتاج خلال عام في ظل تجدد الارتفاع في إجمالي المبيعات.وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للمعلومات الاقتصادية الصادر أمس، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 50.9 نقطة مقابل 49.9 نقطة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 50 نقطة.وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع.ورغم التحسن الطفيف للمؤشر فإنه هو الأكبر منذ حزيران (يونيو) الماضي. يأتي ذلك بينما ارتفع المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ تموز (يوليو) الماضي، رغم أن معدل النمو كان بسيطا.وبحسب "الألمانية"، أشار مكتب الإحصاء الوطني الصيني في تقريره الشهري الصادر أمس إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 50.1 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 49.6 نقطة مقابل 49.2 نقطة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وذكر المكتب أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات سجل خلال الشهر الحالي 52.3 نقطة مقابل 52.4 نقطة خلال الشهر الماضي. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات خلال الشهر الحالي إلى 52.2 نقطة مقابل 50.8 نقطة خلال الشهر السابق.يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه تقرير رسمي صدر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني مطلع الأسبوع الحالي ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 50.3 نقطة مقابل 50.1 نقطة خلال تشرين الثاني (نوفمبر).وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 52.7 نقطة مقابل 52.3 نقطة خلال الفترة نفسها.في الوقت نفسه فإن المؤشر الفرعي للإنتاج سجل أكبر ارتفاع له منذ 12 شهرا، مدعوما بتحسن حالة الأسواق والطلب الاستهلاكي القوي، بحسب مسح "آي.إتش.إس ماركيت". كما استمر ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة للمرة الثالثة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.في المقابل استمر تراجع مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع للشهر الخامس على التوالي، ولكن بأسرع وتيرة له منذ شباط (فبراير) الماضي.على صعيد آخر سافر نحو 21.42 مليون راكب عبر السكك الحديدية في الصين خلال عطلة رأس العام الميلادي الجديدة التي امتدت لثلاثة أيام، مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة ضد كوفيد - 19، وفقا لبيانات أصدرتها شركة المجموعة الوطنية الصينية للسكك الحديدية .وقالت الشركة إن ذروة السفر عبر السكك الحديدية الصينية جاءت في الأول من كانون الثاني (يناير)، أول أيام عطلة العام الميلادي الجديد التي امتدت لثلاثة أيام، حيث تم تسجيل 8.44 مليون رحلة مسافر. وشهد الرقم انخفاضا مقارنة بـ9.89 مليون رحلة مسافر تم تسجيلها في الأول من كانون الثاني (يناير) 2021.وأوضحت الشركة أنه تم تسجيل نحو 5.68 مليون رحلة مسافر الأحد الماضي، ثاني أيام العطلة، متوقعة بأن يصل عدد رحلات المسافرين خلال الإثنين، آخر أيام العطلة، إلى 7.3 مليون رحلة مسافر.