15.31 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 10 شركات في العالم بعد قفزة "أبل"

بلغت القيمة السوقية لأكبر عشر شركات مدرجة حول العالم 15.31 تريليون دولار، حسب إغلاق الشركات الثلاثاء الماضي، بعد أن أصبحت شركة الأيفون الشهيرة "أبل" أول شركة في التاريخ تصل قيمتها إلى ثلاثة تريليونات دولار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ستكون "أبل" سادس أكبر اقتصاد في العالم في حال مقارنتها بأكبر اقتصادات في العالم، فيما لن تسبقها سوى خمسة اقتصادات فقط هي الأمريكي 22.94 تريليون دولار، والصيني 16.86 تريليون دولار، والياباني 5.1 تريليون دولار، والألماني 4.23 تريليون دولار، والمملكة المتحدة 3.11 تريليون دولار، حسب توقعات صندوق النقد الدولي لحجم الاقتصادات في 2021.

وكذلك ستفوق "أبل" حجم اقتصادات القارة الإفريقية مجتمعة المتوقع بلوغ ناتجها المحلي 2.69 تريليون دولار في 2021، فيما تقارب اقتصادات دول قارة أمريكا اللاتينية معا، البالغة 3.24 تريليون دولار.

وشهدت قائمة أكبر عشر شركات في العالم، سيطرة أمريكية بثماني شركات، فيما عدا شركتي "أرامكو السعودية" و"تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSM" فقط.

وجاءت السيطرة الأمريكية عقب خروج شركتين صينيتين من القائمة وهما عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا ثم شركة تينسنت المتخصصة في مجال الإنترنت والألعاب.

وشهدت القائمة تجاوز قيمة شركة مايكروسوفت 2.5 تريليون دولار لتحل ثانيا بعد "أبل"، إضافة إلى اقتراب شركة جوجل "ألفابت" من حاجز التريليون دولار بنحو 1.93 تريليون دولار.

وتقدمت "تيسلا" شركة السيارات الكهربائية الأمريكية والمملوكة من الملياردير إيلون ماسك لتصبح سادس أكبر شركة في العالم متفوقا على شركة ميتا "فيسبوك"، بقيمة سوقية 1.21 تريليون دولار، ليصبح بذلك ست شركات حول العالم تتجاوز قيمتها تريليون دولار هم: أبل، مايكروسوفت، ألفابت (جوجل)، أرامكو السعودية، أمازون، وتسلا.

وتفوقت شركة نفيديا، المنضمة حديثا للقائمة التي تعد واحدة من أكبر الشركات إنتاجا لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكمبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو في العالم، على شركتي بيركشير هاثاواي وتايوان لصناعة أشباه الموصلات TSM، لتصبح ثامن أكبر شركة في العالم بقيمة 751 مليار دولار.

ويسيطر قطاع التكنولوجيا على حصة الأسد من القائمة بسبع شركات تعمل في مجالات مرتبطة بالتكنولوجيا والإلكترونيات والتجارة الإلكترونية.

والشركات العشر الكبرى المدرجة في البورصات العالمية حاليا هي بالترتيب: أبل، مايكروسوفت، ألفابت جوجل، أرامكو السعودية، أمازون ، تسلا، فيسبوك، نفيديا، بيركشير هاثاواي، وتايوان لصناعة أشباه الموصلات TSM.



أبل

تتصدر شركات العالم من حيث القيمة السوقية بثلاثة تريليونات دولار، شركة أبل، التي تقوم بإنتاج عديد من المنتجات أشهرها "الآيفون" و"الآيباد" وأجهزة حواسيب "ماك"، وقاد تأسيسها ستيف جوبز.

مايكروسوفت

جاءت شركة مايكروسوفت، التي تشتهر ببيع عديد من برامج التشغيل، أشهرها ويندوز وأوفس، وأسسها رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، ثاني أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية بـ2.51 تريليون دولار.

جوجل

المرتبة الثالثة حجزتها شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث جوجل ويوتيوب والمتصفح كروم وبرنامج التشغيل لهواتف الأندرويد والبريد الإلكتروني "جيميل"، بقيمة سوقية 1.93 تريليون دولار.

أرامكو السعودية

رابعا تأتي شركة أرامكو السعودية بقيمة سوقية تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، "أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج برميلا من كل ثمانية براميل يتم إنتاجها عالميا.

وطرحت أرامكو السعودية ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 4 كانون الأول (ديسمبر) 2019، لتبلغ حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، ما جعله حينها الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.

وفي 12 كانون الثاني (يناير) 2020، أعلنت الشركة أن الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء ارتفع إلى 3.45 مليار سهم عادي، تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال "29.4 مليار دولار".



أمازون

حلت شركة أمازون خامس أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية بـ1.73 تريليون دولار.

وأمازون هو موقع للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، تأسس في 1994، من قبل رجل الأعمال جيف بيزوس، ويقع مقره في سياتل في واشنطن، وهو أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.



تسلا

واحتلت شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، التي أسسها الملياردير الشهير إيلون ماسك، المركز السادس بقيمة سوقية تبلغ نحو 1.21 تريليون دولار.



ميتا "فيسبوك"

في المرتبة السابعة حلت شركة فيسبوك بقيمة سوقية بلغت نحو 942 مليار دولار، وتدير الشركة موقع ويب فيسبوك، الذي يعد أشهر وسائل التواصل الاجتماعي.



نفيديا

وشركة نفيديا ثامنا بقيمة سوقية 751 مليار دولار، هي واحدة من أكبر الشركات إنتاجا لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكمبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو.

وتسمى شركة دون مصنع ودون معدات تصنيع، ويقع مقرها في سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.



بيركشير هاثاواي

جاءت شركة بيركشير هاثاواي في المرتبة التاسعة بقيمة سوقية 674 مليار دولار. وهي شركة قابضة مقرها الرئيس في أوماها في ولاية نبراسكا، في الولايات المتحدة، وتدير عددا من الشركات الفرعية. ووارين بافيت هو رئيس الشركة ومديرها التنفيذي.



TSM

في المرتبة العاشرة جاءت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSM، وهي شركة تايوانية ومتعددة الجنسيات متخصصة في صناعة الإلكترونيات وصناعة أشباه الموصلات، وقيمتها السوقية 668 مليار دولار.

وأسست الشركة 1987 ومقرها هو سين شو، تنتج الشركة البطاقات الرسومية لـ"إنفيديا" و"إيه تي آي تكنولوجيز" والمعالجات المركزية لأجهزة آيفون.



وحدة التقارير الاقتصادية