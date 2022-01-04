وزير الرياضة : لائحة التصرف بالعقارات البلدية ستنهض بالاقتصاد الرياضي

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أن قرار مجلس الوزراء اليوم بتطبيق الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية على الأراضي المخصصة لمنفعة وزارة الرياضة ومنشآتها وعقود استثمار حقوق تسميتها ورعايتها لفترات زمنية محددة، يعد نقلة نوعية تسهم في صناعة المزيد من فرص الاستثمار لرياضة هذا الوطن وتوفير بيئة ملائمة للنهوض بالاقتصاد الرياضي وإسهامه الفعال في استمرار نمو الناتج المحلي وصولا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 مما يسهم في نمو هذا القطاع الحيوي والمهم وتحفيز جميع شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة وزيادة الاهتمام بها".