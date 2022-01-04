"اليمامة للحديد" تتفق مع هيونداي على توريد أبراج حديدية لخطوط النقل الكهربائي مقابل 292 مليون ريال

أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن توقيع عقدين مع فرع شركة هيونداي للهندسة والبناء لتوريد أبراج حديدية لزوم إنشاء خطوط نقل الطاقة الكهربائية بقيمة 292 مليون ريال .

وسيتم استخدام الأبراج الحديدية لإنشاء خط 380 كيلو فولت بين محطة عفيف الجديدة إلى محطة مهد للعقد الأول ، أما فيما يتعلق بالعقد الثاني فسيم استخدام الأبراج الحديدية لإنشاء خط 500 كيلو فولت لمشروع الربط بين المملكة ومصر المرحلة الثالثة بالمنطقة الغربية.

