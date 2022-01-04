تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب مؤهل في "جاهز"

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومدير الاستقرار السعري للطرح الأولي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات عن إتمام عملية الطرح لفئة المستثمرين المؤهلين (الأفراد) وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب مؤهل فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين المستثمرين المؤهلين (الأفراد) قد بدأت في الخميس الموافق 23 ديسمبر2021م، وانتهت الأحد الموافق 26 ديسمبر2021م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 272,786 سهم بنسبة 14.4% من إجمالي الأسهم المطروحة و بسعر850 ريال سعودي للسهم الواحد.

ووصل عدد المشاركين المستثمرين المؤهلين (الأفراد): 3,160 بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم 1.36 مليار ريال