تفشي كوفيد في الكونجرس الأمريكي.. مصاب بين كل 7 أشخاص في المبنى

قال طبيب مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) اليوم الاثنين إن الكونجرس يشهد زيادة غير مسبوقة في حالات كوفيد-19، حيث ارتفع معدل الحالات الإيجابية على مدى سبعة أيام في موقع فحص بالكونجرس إلى 13 بالمئة من واحد بالمئة فقط في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وتحدث معظم إصابات فيروس كورونا في مبنى الكونجرس بين أشخاص تم تطعيمهم، حيث تمثل النسخة المتحورة الجديدة "أوميكرون" حوالي 61 بالمئة والمتحور دلتا 38 بالمئة، على أساس عينة محدودة حتى يوم 15 ديسمبر كانون الأول، حسبما قال الدكتور برايان موناهان للمشرعين والموظفين في خطاب اليوم الاثنين.

تأتي هذه الزيادة في الكونجرس في الوقت الذي قفزت فيه حالات كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة في الأيام السبعة الماضية إلى ​​418000 إصابة يومية في المتوسط، وفقا لإحصاء رويترز.

وأشار موناهان إلى أن انتشار العدوى بين من تم تطعيمهم في مبنى الكونجرس لم يؤد إلى دخول المستشفى أو الإصابة بأعراض خطيرة أو حدوث وفيات، وهو ما وصفه بأنه يثبت أهمية التطعيمات.