أبل أول شركة في العالم تبلغ قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

أصبحت شركة أبل اليوم أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار، حيث ارتفعت أسهم الشركة إلى 182.88 دولار في منتصف أول أيام التداول في العام الجديد، وهو رقم قياسي جديد.



ويراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل أبل تي.في وأبل ميوزيك، إضافة إلى الثقة أن الشركة التي تصنع هواتف آيفون ستواصل إصدار المنتجات الأكثر مبيعا في الوقت الذي تستكشف فيه أسواقا جديدة مثل السيارات الذاتية القيادة والواقع الافتراض.

واستغرق وصول قيمة أبل السوقية من تريليونين إلى ثلاثة تريليونات دولار 16 شهرا بفضل ارتفاع سهمها بشدة في الآونة الأخيرة.