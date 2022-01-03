التغير الديموغرافي يهدد مستقبل التوظيف في ألمانيا .. 44.9 مليون عامل في 2021

ارتفع عدد العاملين في ألمانيا على نحو طفيف خلال العام الماضي، بعد التراجع الذي تم تسجيله 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس أن عدد العاملين ارتفع بشكل طفيف بواقع سبعة آلاف عامل إلى 44.9 مليون عامل في المتوسط خلال 2021. وعقب ارتفاع دام 14 عاما على التوالي، شهد 2020 انخفاضا في عدد العاملين.

وبحسب "الألمانية"، جاء في بيان للمكتب "الزيادة في التوظيف التي استمرت منذ 2006 كانت ستنتهي على الأرجح قريبا، حتى بدون أزمة فيروس كورونا، حيث إن عدد الموظفين المحتملين آخذ في الانخفاض نتيجة للتغير الديموغرافي". وأوضح المكتب أن هذا التطور لا يوازنه ارتفاع على المستوى نفسه في التوظيف بين السكان المحليين والمهاجرين.

وسجل المكتب فوارق بين القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع عدد الموظفين في قطاع الخدمات بواقع 94 ألف موظف إلى 33.7 مليون موظف.

وبينما ارتفعت أعداد العاملين في القطاع العام والتعليم والصحة والمعلومات والاتصالات بشكل كبير، انخفضت أعداد العاملين في التجارة والنقل والضيافة. ويعزى الانخفاض إلى جائحة كورونا.

شهد قطاع التصنيع انخفاضا إلى 8.1 مليون عامل، في حين عزز الازدهار العقاري التوظيف في قطاع البناء. وسجلت الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك انخفاضا حادا.

واستمر عدد الأشخاص في "العمالة الهامشية" في الانخفاض الذي بدأ في 2020، في حين واصل عدد العاملين لحسابهم الخاص ارتفاعه المستمر منذ فترة طويلة.

إلى ذلك، ازداد مجددا عدد الموظفين الذين يعملون من المنزل في ألمانيا بسبب الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وبحسب مسح أجراه معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونيخ على الشركات، فإن 27.9 في المائة من الموظفين في ألمانيا عملوا جزئيا على الأقل من المنزل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأشار المعهد إلى أن هذه زيادة واضحة في فئة العاملين من المنزل مقارنة بآب (أغسطس) الماضي، عندما كانت تبلغ نسبتهم 23.8 في المائة.

ومنذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كان على الشركات مرة أخرى أن تقدم لموظفيها إمكانية العمل من المنزل. وبحسب بيانات المعهد، تتجنب بعض الشركات إتاحة هذه الإمكانية.

وقال يان-فيكتور أليبور، الخبير في هذا الموضوع لدى المعهد "لا تلتزم جميع الشركات على ما يبدو بإلزام العمل من المنزل، الذي أعيد فرضه في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي".

وذكر أليبور أن السبب في هذا الافتراض هو أن عدد الموظفين الذين كانوا يعملون من المنزل في آذار (مارس) 2021 كان أكثر بكثير من ذلك، مشيرا إلى أن النسبة أقل بأربع نقاط مئوية عن أعلى مستوى في آذار (مارس).

ولا تزال أعلى نسبة عاملين من المنزل من نصيب قطاع الخدمات. فبحسب بيانات المعهد، ارتفعت نسبة العاملين من المنزل في هذا القطاع من 33.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي إلى 38.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأشار أليبور إلى فروق داخل هذا القطاع، حيث بلغت نسبة العاملين من المنزل في شركات تكنولوجيا المعلومات 76 في المائة، بينما بلغت في شركات الضيافة أقل من 3 في المائة.

من جهة أخرى، تسبب استمرار الوضع الوبائي المتوتر في ألمانيا في ضعف المناخ الاستهلاكي، بحسب مسح أجراه الاتحاد الألماني لتجارة التجزئة.

وقال متحدث باسم الاتحاد أمس "إن الاستهلاك يضعف تقليديا بعد يوم الميلاد، لكن ما يسمى بقواعد "جي 2" المطبقة على المتاجر، التي بموجبها لا يسمح سوى للأشخاص المطعمين أو المتعافين من كورونا بدخول المتاجر، أدت إلى خفض الاستعداد للشراء على نحو محلوظ بالنسبة إلى الأشهر الثلاثة المقبلة مقارنة بالشهر السابق".

وبحسب الاستطلاع، فإن الناس حاليا أقل قلقا بشأن وظائفهم ودخلهم. ومع ذلك، لا يتوقع الاتحاد أي قفزات كبيرة في النمو في الربع الأول من العام الجديد.

يأتي ذلك في وقت استقبل فيه مطار العاصمة الألمانية الجديد BER العام الماضي أكثر من 9.9 مليون مسافر.

وأعلنت شركة "برلين-براندنبورج" المشغلة للمطار أن المطار سجل زيادة في عدد الركاب الذين استقبلهم العام الماضي بواقع نحو 900 ألف مسافر مقارنة بـ2020، مشيرة إلى أن "النصف الأول من 2021 كان ضعيفا"، لكن منذ تموز (يوليو) الماضي استقبل المطار أكثر من مليون مسافر شهريا.

وبحسب البيانات، كان تشرين الأول (أكتوبر) الشهر الأكثر كثافة في عدد المسافرين في المطار، حيث سجل أقل بقليل من 1.7 مليون مسافر.

وأدى النقص في العمالة وعمليات تسجيل الوصول التي زادت تعقيدا بسبب أزمة كورونا إلى زيادة ساعات الانتظار أمام نقاط تسجيل الوصول وكذلك بالنسبة إلى الطائرات القادمة. وأعلنت أليتا فون ماسنباخ رئيسة المطار الجديدة، افتتاح المدرج الثاني في المطار لعمليات الطيران والبدء في تشغيل الصالة الثانية المبنية حديثا في ربيع هذا العام.

ولا تزال أعداد ركاب العام الماضي بعيدة عن مستواها قبل أزمة كورونا.

ففي 2019 بلغ عدد المسافرين في مطاري برلين "تيجل" و"شونفيلد"، اللذين حل محلهما المطار الجديد الآن، نحو 36 مليون مسافر.

ويفترض مشغلو مطار العاصمة الوصول إلى هذا المستوى بحلول 2025. وتتوقع الشركة المشغلة للمطار لهذا العام نحو 17 مليون مسافر، أي ما يقرب من نصف المستوى الذي تم تسجيله قبل الأزمة.

من جهة أخرى، ارتفعت تكاليف التدفئة في ألمانيا باستخدام الزيت والغاز على المستهلكين بشكل ملحوظ في آخر أربعة أشهر في العام الماضي.

وذكرت بوابتا "فيرفوكس" و"تشك 24" المتخصصتان في مقارنة الأسعار، كلا على حدة، أمس أن تكاليف التدفئة في ألمانيا ارتفعت بمقدار الضعف تقريبا في الفترة بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين.

وقالت بوابة "فيرفوكس"، "إن القفزة المؤلمة للأسعار تعزى في المقام الأول إلى الطلب العالمي على النفط".

وأضافت أن "هذا الطلب زاد مع عودة الانتعاش إلى الاقتصاد، وهو ما رفع أسعار النفط إلى أعلى".

وفي سياق متصل، رصدت بوابة "فيرفوكس" ارتفاعا بنسبة 50 في المائة في أسعار الغاز في فترة التدفئة بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من 2020. وحللت "تشك 24" تكاليف أسعار الخدمات الأساسية التي جرت العادة أن ترتفع في مثل هذه الفترة وقالت "إن نسبة ارتفاع تكاليف الغاز بلغت في المتوسط 24 في المائة".

وأشارت البوابتان إلى أن الطلب على التدفئة ارتفع في الفترة الأخيرة بنسبة بلغت نحو 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

ولم تطرح البوابتان تحليلات بخصوص تكاليف أنواع أخرى من وسائل التدفئة.

كانت دراسة للرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والمياه في ألمانيا من 2019 انتهت إلى أن أكثر من 75 في المائة من المنازل في ألمانيا تستخدم الغاز والزيت في التدفئة، بينما تعتمد منازل قليلة على التدفئة المركزية أو التدفئة بالأخشاب.