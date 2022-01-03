"أوميكرون" يوجه صفعة لقطاع السياحة في تايلاند .. إحباط مشغلي الأعمال

من الواضح أن قطاع السياحة في تايلاند شهد حالة من الانتعاش التي ظهرت في الوجهات السياحية الرئيسة بالبلاد، رغم الانتشار المستمر لفيروس كورونا، ولا سيما منذ إعادة فتح البلاد في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ولكن سرعان ما ظهرت نقطة تحول غير متوقعة، ألا وهي انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.

وبحسب ما أوردته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، فقد أدى تفشي المتحور الجديد في الكثير من الدول، إلى توجيه صفعة أخرى لقطاع السياحة في تايلاند من جديد، ما دفع الحكومة إلى تعليق خطتها لدخول الأجانب إلى البلاد، من خلال السماح للزوار المحتملين للبلاد بالتسجيل لزيارتهم إلى البلاد عبر برنامج "تيست آند جو" (وتعني اختبر وادخل)، الذي لا يلزم الوافدين بالخضوع للحجر الصحي، الذي كان يتعين بموجبه على السائحين الذين حصلوا على اللقاح كاملا فقط، إجراء اختبار "بي سي آر" عند الدخول منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، ثم الانتظار لليلة واحدة في الفندق الخاص بهم حتى ظهور النتيجة.

وإضافة إلى برنامج "تيست آند جو"، هناك برنامج "ساند بوكس" للترويج السياحي، إلى جانب وجود برنامج آخر خاص بدخول جزيرة فوكيت فقط.

وبحسب "الألمانية"، فإنه على الرغم من هذا التحدي، قالت معظم الشركات السياحية لصحيفة "بانكوك بوست"، إنها ما زالت تأمل بألا يكون الوضع السياحي في 2022 أسوأ مما كان عليه في العام الماضي، على اعتبار حقيقة أن متحور أوميكرون الجديد يبدو أقل فتكا، حتى ولو كان ينتشر بسرعة كبيرة.

وفي الوقت نفسه، تعد حملة التطعيمات التي تم إطلاقها في تايلاند ضد مرض كوفيد - 19، تسير بوتيرة قوية في الوقت الحالي أيضا، إضافة إلى حجم الخبرة المتاحة في البلاد في التعامل مع الوباء خلال العامين الماضيين.

وقد أدى تعليق نظام التسجيل السياحي لبرنامجي الترويج السياحي، باستثناء ذلك الموجود في فوكيت، إلى إحباط الكثير من مشغلي الأعمال في الأقاليم المتضررة، ومنها: منطقة هوا هين يقول كروت روشاناساتيان، رئيس مشروع هوا هين ريتشارج لإعادة تشغيل قطاع السياحة: "إذا كان ما زال من المسموح به أن تظل فوكيت مفتوحة (أمام السائحين الدوليين)، يتعين بالتالي السماح لباقي المناطق الأخرى بعمل الشيء نفسه".

ويعتقد روشاناساتيان أن التفشي الجديد للفيروس، الذي يتضمن تسجيل إصابات بالمتحور الجديد، لن يشكل خطورة بقدر تلك التي كانت موجودة خلال الموجات السابقة لتفشي إصابات كورونا، وأن منطقة هوا هين قادرة على التعامل مع التفشي الجديد للفيروس.

وقال إنه قد تم اكتشاف إصابة ثلاثة سائحين بريطانيين أخيرا، كانوا مسافرين من فوكيت إلى هوا هين، بمتحور أوميكرون، وذلك لأن الإجراءات المحلية المتبعة هناك لمكافحة الأمراض، فعالة، مضيفا أن هوا هين تطلب من الزوار الأجانب الخضوع لاختبار كورونا مرتين.

وأوضح أن متوسط معدل إشغال الأسرة في مستشفيات هوا هين حاليا، هو 30 في المائة فقط، ما يعني أن المستشفيات على استعداد للتعامل مع زيادة أعداد مرضى كوفيد - 19 في حال تفشت موجة جديدة من الإصابات.

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بتعليق برنامجها الخاص بدخول الوافدين إلى البلاد من دون الخضوع لحجر صحي، قد أضر كثيرا بالعديد من السائحين الذين يعتزمون زيارة هوا

هين.

مدينة باتايا في الوقت نفسه، من المقرر أن تستمر مدينة باتايا الواقعة في تشونبوري، في التركيز بصورة أكبر على جذب السائحين التايلانديين، من أجل مواصلة زيارتهم لها بينما تتكيف مع الوضع العالمي للسياحة.

من جانبه، قال راتاناتشاي سوتيدتشاتشاي، نائب رئيس اتحاد الأعمال والسياحة في باتايا: "لا نتوقع الكثير من الزوار الأجانب لأننا نعلم أنه مازال هناك الكثير من القيود".

وأوضح أنه منذ إعادة فتح البلاد في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، قام نحو أربعة آلاف أجنبي فقط بزيارة باتايا، وكان هناك 20 في المائة منهم فقط من السائحين "الحقيقيين"، بينما كان الباقون من الأجانب الذين يمتلكون شركة في باتيا و لديهم أسرة تعيش فيها.

فوكيت وفي الوقت نفسه، تتمتع جزيرة فوكيت بوضع سياحي مختلف نوعا ما، بفضل حقيقة أنها مازال يُسمح لها باستقبال الزائرين الدوليين من خلال برنامج "فوكيت ساند بوكس".

وقد كان الاقليم هو الأول الذي بادر بإعادة فتح قطاع السياحة بصورة جزئية في العام الماضي.

من ناحيته، قال تانوساك فيونجديت، رئيس غرفة التجارة في فوكيت، إنه على الرغم من تعليق البلاد لنظام دخول السائحين إلى البلاد بموجب برنامج "تايلاند باس"، مازالت فوكيت تتوقع استقبال أكثر من 100 ألف زائر سجلوا بالفعل لدخول تايلاند من خلال برنامج "فوكيت ساند بوكس".

مدينة تشيانج مي لم يؤثر إلغاء برنامج "تيست آند جو" في مدينة تشيانج مي أيضا، وإن كان ذلك له سبب مختلف.

ويقول راتافون ناراديسون، نائب حاكم الإقليم، إن معظم السائحين الذين زاروا هذا المكان في السابق كانوا من التايلانديين.

بينما قال فانلافون ساي تشيو، رئيس مجلس صناعة السياحة في تشيانج مي، إن أكثر من 95 في المائة من السائحين الذين زاروا الإقليم أخيرا، هم من التايلانديين الذين يسافرون في الأغلب عن طريق الطيران.