أمين «أوبك» المنتخب: دعم استمرار اتفاق «أوبك +» حتى 2023 أولوية قصوى

قال هيثم الغيص الأمين العام المنتخب لمنظمة أوبك أمس "إن الأولوية القصوى بالنسبة إليه هي الإبقاء على اتفاق المنظمة مع روسيا والمنتجين الآخرين، لأن ذلك يصب في المصلحة الأوسع لصناعة النفط".

واتفقت "أوبك" أمس على اختيار الغيص، محافظ الكويت السابق لدى "أوبك"، أمينا عاما جديدا لها، خلفا للنيجيري محمد باركيندو. وسيتسلم الغيص مهام منصبه في الأول من آب (أغسطس) المقبل.

وقال الغيص لـ"رويترز" ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد الإبقاء على الاتفاقية حتى 2023؟، "إن ذلك من أهم أولوياته".

وأضاف أنه "يصب في المصلحة الأوسع للصناعة وجميع دول "أوبك+".

وساعد تحالف "أوبك+" بين "أوبك" ومنتجي النفط الآخرين، المسمى إعلان التعاون، على دعم سوق النفط العالمية منذ إنشائه 2017.

وقال بيان لمنظمة أوبك أمس "إن الانتخاب تم في الاجتماع الخاص لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" عبر الفيديو برئاسة برونو جان ريتشارد إيتوا رئيس المنظمة وزير الهيدروكربونات في الكونغو ورئيس وفدها".

وذكر البيان أنه وفقا للمادة 28 من النظام الأساسي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وتطبيقا للإجراء المقرر في الاجتماع 182 للمؤتمر في 1 كانون الأول (ديسمبر) 2021، قرر المؤتمر بالتزكية تعيين هيثم الغيص من الكويت أمينا عاما للمنظمة، بدءا من 1 آب (أغسطس) 2022 ولمدة ثلاثة أعوام.

وشغل الغيص الخبير المخضرم في مؤسسة البترول الكويتية KPC منصب محافظ "أوبك" الكويتي من 2017 إلى حزيران (يونيو) 2021 وحاليا منصب نائب العضو المنتدب للتسويق الدولي في مؤسسة البترول الكويتية.