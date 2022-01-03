النفط  يستهل 2022 بالصعود 1% عند 78.5 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع بدء السوق عام 2022 بشكل إيجابي وذلك على الرغم من أن المخاوف بشأن تراجع الطلب بسبب الانتشار السريع لكوفيد-19 حد من المكاسب.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 67 سنتا أو 0.86 في المئة إلى 78.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا أو 1.02 في المئة إلى 75.98 دولار للبرميل