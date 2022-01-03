صندوق "الرياض ريت" يستثمر 233 مليون ريال في محفظة استثمارات عقارية بالولايات المتحدة



أعلنت شركة الرياض المالية أن صندوق الرياض ريت استثمر مبلغ قيمته 233 مليون ريال سعودي في محفظة استثمارات عقارية في القطاع اللوجستي بالولايات المتحدة الأمريكية مكونة من خمسة أصول عقارية حديثة عالية الجودة (من الفئة أ) ومدرة للدخل. تتميز هذه الأصول العقارية بأنها مؤجرة بالكامل إلى مستأجرين من الدرجة الاستثمارية وبمتوسط فترة تأجير تصل إلى 15 سنة وفي أربعة مواقع مختلفة (ميسوري، تكساس، ساوث كارولينا، ألاباما).

الجدير بالذكر أن العقارات تم تطويرها حديثاً لتناسب الخدمات اللوجستية وبنظام البناء لمناسبة هيكلية الإيجار (built-to-suit). حيث تبلغ مساحة الأصول العقارية الإجمالية أكثر من 4.5 مليون قدم مربع في جنوب شرق الولايات المتحدة الامريكية والتي تعد من المناطق الأكثر نمواً في الولايات المتحدة الأمريكية والمعترف بها كمركز صناعي ولوجستي متخصص. يذكر أن عقود الإيجار تمتد لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد لثلاثة مستأجرين رئيسيين وهم كالآتي:

- شركة أمازون العالمية (Amazon) والمصنفة A- حسب مؤشر أس اند بي (S&P) وفي ترتيب رقم 2 من قائمة فورتشن (Fortune 500)

- شركة لويس (Lowe’s) والمصنفة BBB+ حسب مؤشر أس اند بي (S&P) وفي ترتيب رقم 44 من قائمة فورتشن (Fortune 500)

- شركة تيكترونك (Techtronic Industries) والمصنفة A- حسب مؤشر موديز (Moody's).

يذكر أن القطاع اللوجستي يعتبر أحد أهم فئات الأصول العقارية والتي تحظى باهتمام كبير من قبل رؤوس الأموال المؤسساتية والمستثمرين بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار يعتبر جزءاً من عملية زيادة رأس مال الصندوق من خلال إصدار أسهم جديدة، وقد تم تمويله بالكامل من خلال التسهيلات البنكية قصيرة الأجل المتاحة للصندوق والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية على أن يتم سدادها بعد الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الرياض المالية عن توصية مجلس إدارة الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في زيادة رأس مال الصندوق والذي يتطلب الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة ومالكي وحدات الصندوق.