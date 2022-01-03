ابتكارات الآلة .. تحولات ومفاجآت

لا يبدو أن 2022 يريد أن يبدأ دون إثارة، هكذا تبدو الصورة منذ أول يوم، فمتحور أوميكرون يعيد التحديات بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا عند مستويات عالية، كما أن العودة إلى إغلاق الاقتصاد أمر وارد، في ظل الاستعداد لطرح عدد أكبر من العقاقير والأدوية المبتكرة. ومع تحديات الفيروس للواقع تتحدى مجموعة فيسبوك، التي بات اسمها "ميتا"، المألوف والواقع معا بمشروعها "ميتافيرس"، وهو عالم مواز يمكن الوصول إليه عبر تقنيتي الواقع الافتراضي والمعزز.

هكذا انطلق 2022، بمثل هذه الإثارة والقلق، بتحدي الابتكارات للواقع والمألوف معا، فإذا كان من المناظر الطبيعية في عالم اليوم مشاهدة سيارات كهربائية، فإن التحدي القادم في 2022 سيكون قبول وجود السيارات ذاتية القيادة في الطرق والمدن، وهذا ما أشار إليه تقرير نشرته "الاقتصادية" بهذا الشأن، حيث أوضح أن شركة "وايمو" التابعة لـ"جوجل" تعمل على تطوير مركباتها الذاتية القيادة التي ستجوب مدنا أمريكية مختلفة خلال العام الجديد.

وإذا كان من الظاهر تماما في المشهد العالمي إنشاء المدونات والمواقع الإلكترونية، مثل "ياهو" أو "إي باي" أو "أمازون"، وطغيان شبكات التواصل الاجتماعي ومشاركة المحتوى، فإن العالم الافتراضي القادم سيكون بمنزلة قصة عجيبة، فكل شيء سيباع ويشترى بشكل افتراضي مع واقع معزز، بل بدأت الصيحات من هذا النوع في الانتشار، كما أن مرحلة الويب 3.0 قد بدأت فعليا حيث يستطيع المستخدمون والمبتكرون، والمطورون امتلاك حصص في المواقع، ولهم حقوق التصويت كما هو الحال في الجمعيات العمومية للمساهمين في التعاونيات، اعتمادا على تقنية "بلوكتشين" التي أتاحت بروز العملات المشفرة، بيتكوين، وإيثيريوم، وسواهما، واتساع مبيعات شهادات الأصالة لمواد رقمية "إن إف تي".

وإذا كان المألوف حتى نهاية 2021 هو الاستمتاع باللحوم الحقيقية الطازجة، فإن 2022، يعدنا بتجاوز هذا أيضا، فهذا رئيس شركة الاستشارات الأمريكية Fabernovel، يرى أن العام الجاري هو عام الأطعمة المصنعة من البروتينات النباتية، وبدائل اللحوم، وذلك بفضل شركتي "إيمبوسيبيل فودز" و"بيوند ميت" اللتين أصبحت أغذيتهما النباتية أقرب من حيث الملمس، والنكهة، والسعر إلى شريحة لحم البقر المفروم، بل امتد هذا نحو الأجبان، إذ أطلقت علامة Babybel التجارية هذا العام منتجات نباتية، وأصبحت العائلات الأمريكية من نيويورك إلى سان فرانسيسكو تفضل هذا النوع من الأغذية.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق اللحوم النباتية العالمية 35 مليار دولار بحلول 2027، بعدما كان يقتصر على 13.5 مليار دولار في 2020.

هكذا تبدو صورة عام 2022، عاما مليئا بالمفاجآت والتحديات لكل ما ألفناه، وبات علينا التعايش مع هذه التحولات الجديدة، التي ستكون لها آثارها البعيدة في سلوك الأفراد والمجتمعات، فالتقنية تجاوزت حدود المعقول تماما.

وإذا كان هذا حدود ما ألفناه فعليا وتمت صياغة كثير من الأنظمة والقواعد والأعراف بناء عليه، فإن القلق من عدم استجابة المجتمعات بكل ما تحمله من قوانين وأعراف لهذه التحولات العميقة، فقد بدأ الصراع مبكرا حتى قبل أن ينطلق 2022 فعليا، فالقوة الهائلة لشركات التكنولوجيا العملاقة المعروفة بـ"جافا" أي "جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون" أجبرت أوروبا على اتخاذ إجراءات، كما تسعى روسيا، والصين، لتأطير أنشطة هذه الشركات، أو فرض الرقابة عليها.

وفي الولايات المتحدة بدأ الصراع فعليا منذ 2021، فالنواب الأمريكيون وافقوا على مشاريع قوانين تحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، ويجري النظر في عدد كبير من التحقيقات والدعاوى القضائية في حق هذه الشركات المتهمة بإساءة استخدام مركز مهيمن. ووفقا لتقارير منشورة، فإن هيئة المنافسة الأمريكية ترى أن "فيسبوك" اشترت "إنستجرام"، و"واتساب" لسحق أي خطر منافسة في المستقبل.

ورغم كل هذا الزخم الذي بدأ به العام الجديد، فإن أمر هذه التحولات والصراع الدائر حولها لن يحسم في هذا العام، إلى جانب أن هذه الرؤى والمسارات المستقبلية لن تصبح ملموسة في الحياة اليومية، إلا بعد وقت طويل، فلا يزال البشر عند مستوى العقود الاجتماعية، والأنظمة التي تحكم العلاقات، بينما تتحدى الآلة كل ذلك وفق عالم افتراضي لا تحكمه كل هذه العقود.