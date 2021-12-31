مؤشرات وول ستريت تجني أرباحها قرب قمم سنوية

أغلقت وول ستريت على انخفاض اليوم لترتد في تعاملات ضعيفة خلال موسم العطلات عن مستويات قياسية سجلتها في وقت مبكر من الجلسة على خلفية بيانات اقتصادية أمريكية قوية، من بينها انخفاض الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة.

ومع تبقي يوم واحد من التداول قبل نهاية العام، كان المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بصدد إنهاء العام مرتفعا بما يزيد عن 27 بالمئة، بالتوازي مع ارتفاع المؤشر ناسداك بنحو 23 بالمئة، وداو جونز بارتفاع 20 بالمئة.



وكانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية على عتبة أكبر زيادة في ثلاث سنوات منذ 1997-1999 وفقا لما أوردته رويترز.

وبحسب البيانات أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الجلسة منخفضا 14.03 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 4779.81 نقطة، فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 24.65 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 15741.56 نقطة. كما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 85.22 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 36403.41 نقطة.

وتمر أسواق الأسهم بما يعرف بفترة صعود آخر العام والذي يحدث عادة في آخر خمسة أيام تداول من العام وأول يومين من العام الجديد.