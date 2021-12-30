أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح 18 فرصة استثمارية في مخططات لمشاريع الدواجن في منطقة حائل، بدءاً من 15/ 06/ 1443هـ، الموافق 18/ 01/ 2022م، ولمدة شهر.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمستثمرين التقديم عبر منصة "أراضي" في البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط https://lands.mewa.gov.sa/lands/LoginUser/Login، واتباع خطوات التسجيل في المنصة، بإدخال اسم مقدم الطلب، والسجل التجاري، ونوع ورقم الهوية، والمنطقة، والمحافظة، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني، وإرفاق المستندات المطلوبة وهي: (كشف حساب حديث لمدة سنة، الخبرات العلمية، الخبرات العملية في مجال الدواجن، مشهد حديث من صندوق التنمية الزراعية)، مشددة على أنه لن يُقبل أي مستندات بعد انتهاء مدة التقديم.
"البيئة" تطرح 18 فرصة استثمارية لمشاريع الدواجن في حائل
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح 18 فرصة استثمارية في مخططات لمشاريع الدواجن في منطقة حائل، بدءاً من 15/ 06/ 1443هـ، الموافق 18/ 01/ 2022م، ولمدة شهر.
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