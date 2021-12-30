"كود الطرق" أحد مستهدفات الوصول بالمملكة للمرتبة 6 عالميا في مؤشر جودة الطرق

يعد مشروع كود الطرق السعودي من المشاريع الجديدة التي دشنتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخرا وتعنى بقطاع الطرق في المملكة حيث تهدف الوزارة من إنشاء مشروع كود الطرق لإعداد كود طرق للمملكة ووضع آلية لتفعيله كمرجع فني للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها مما سيسهم في تحقيق الحد الأدنى من مستويات الجودة، والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

ونظرا لاختلاف المعايير من طريق لآخر في جميع طرق المملكة التي تسببت في تأخر سير عمل المشاريع في قطاع الطرق جاءت الحاجة لإنشاء وزارة النقل والخدمات اللوجستية لمشروع كود الطرق السعودي حيث سيسهم المشروع في توحيد المعايير والمواصفات التي على أساسها تستطيع الجهات ذات العلاقة الوصول للمعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصنيفاتها في المملكة.

وقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتكليف المركز الوطني للسلامة على الطرق بمهمة إعداد مشروع كود الطرق السعودي كما أنشأت لجنةً توجيهية تحت مسمى "اللجنة التوجيهية لمشروع كود الطرق" حيث تضم اللجنة مسؤولين من أصحاب القرار يمثلون الجهات المعنية كما سيشمل نطاق عمل اللجنة التأكد من توافق خطة المشروع ومخرجاته مع الأهداف الأساسية والحرص على خدمة المشروع للخطط التنموية والإستراتيجية للجهات والتأكد من اتباع أفضل الممارسات في مجال تطوير الكود وتوفير الدعم والمساندة والتوجيه لفريق المشروع، وتذليل أي معوقات لدى الجهات المعنية وإيجاد توافق ودعم وتكامل لآلية تفعيل الكود.

وسيسهم مشروع كود الطرق السعودي في تحسين مؤشر جودة الطرق في المملكة والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، واستكمال أعمال الصيانة والسلامة وخفض نسب الوفيات على الطرق. يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف الوصول بالمملكة للمرتبة السادسة عالميا في مؤشر جودة الطرق بحلول 2030 مع الحفاظ على ريادتها عالميا في مؤشر ترابط الطرق إضافة لخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.