بدءا من يناير .. "المركزي السعودي" يطلق عمليات "الريبو" باستخدام نظام "بلومبيرج"

يشرع البنك المركزي السعودي ابتداء من يناير 2022 في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس "الريبو والريبو العكسي" وعمليات السوق المفتوحة مع البنوك العاملة في المملكة باستخدام نظام بلومبيرج للمزادات.

وكان البنك المركزي قد أعلن خلال 2018 إتمامه بنجاح مشروع تطوير منصة طرح الأذونات والمرابحات "منصة ساما الإلكترونية" باستخدام نظام مزادات بلومبيرج والذي من شأنه تسهيل مشاركة البنوك العاملة في المملكة في السوق الرئيسة للأذونات والمرابحات.

وبهذه المناسبة صرح أيمن السياري نائب محافظ البنك المركزي السعودي بأنه "يمثل هذا التعاون مع بلومبيرج المرحلة التالية في تطوير الإجراءات التشغيلية لعمليات السياسة النقدية للبنك المركزي وسيكون لرفع كفاءة الجوانب التشغيلية تأثير إيجابي على القطاع المصرفي كما أن ذلك يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة من خلال التداولات الإلكترونية".

من جانبه قال نيكولاس بين الرئيس العالمي لحلول التجارة الإلكترونية في بلومبيرج "يعد نظام بلومبيرج للمزادات جزءا من مجموعة حلول بلومبيرج المصممة للمساعدة في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والسيولة والكفاءة في أسواق رأس المال ويسرنا أن نواصل هذا التعاون المثمر مع البنك المركزي السعودي لدعمه في إضفاء الطابع الإلكتروني على عملياته".

ويتم استخدام نظام بلومبيرج للمزادات الذي يعد جزءا من حلول بلومبيرج للبنوك المركزية والمؤسسات المالية الحكومية لإجراء المزادات إلكترونيا من قبل المشاركين في السوق لتتبع هذه المزادات والمشاركة فيها.

كما يوفر النظام بيئة آمنة لإصدار سندات الدين وإعادة شراء الديون وإجراء عمليات السوق المفتوحة الأخرى بما في ذلك اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس وكل ذلك ضمن حل واحد متكامل. كما يتكامل هذا الحل مع أدوات البيانات والأخبار والتحليلات والاتصالات التي توفرها منصات "بلومبيرج تيرمنال". ويتم استخدام نظام بلومبيرج للمزادات في 30 دولة حول العالم.