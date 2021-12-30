أزمة الليرة تصيب كل القطاعات التركية .. إخفاق في إنتاج المواد الأولية والأصول الوسيطة

تراجعت الليرة التركية 1.7 في المائة أمس لتواصل تبديد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع السابق مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية للبلاد.وبحسب "رويترز"، هبطت الليرة إلى 12.02 للدولار خلال التعاملات أمس من 11.8 عند الإغلاق الثلاثاء.ورغم ارتفاعها أكثر من 50 في المائة الأسبوع الماضي بعد تدخلات في السوق مدعومة من الدولة، فقدت الليرة 38 في المائة من قيمتها هذا العام.ويوضح الخبير الاقتصادي التركي مراد ساغمان أن "أزمة الليرة التركية تصيب مجمل القطاعات. لسوء الحظ، تخفق تركيا منذ أعوام طويلة في إنتاج كميات أكبر من المواد الأولية والأصول الوسيطة".يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه هيئة الرقابة المصرفية التركية المعروفة باسم "بي.دي.دي.كيه" مجموعة قواعد لتنظيم الخدمات المصرفية الرقمية.وبحسب القواعد الجديدة التي نشرتها الجريدة الرسمية التركية أمس، فإن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك الرقمي يبلغ مليار ليرة "84 مليون دولار". كما يجب أن يكون لدى البنك الرقمي مكاتب بمقار حقيقية للتعامل مع شكاوى العملاء.وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن هذه القواعد تستهدف تحسين أداء البنوك التي تعمل فقط عبر القنوات الرقمية دون وجود فروع لها مقار حقيقية.وقالت هيئة الرقابة المصرفية إن القواعد ستحسن بيئة عمل الشركات المالية وخدمات التكنولوجيا المالية.إلى ذلك، تعيش غلفاش أولاش حالة من الاحباط بسبب عجزها عن شراء المطبوعات التي تحتاج إليها لتحضير أطروحة الدكتوراه أو حتى الروايات التي تهوى قراءتها. فمع انهيار قيمة العملة المحلية أخيرا، باتت الكتب بمنزلة ترف في تركيا.يعاني قطاع النشر، المعتمد بشدة على استيراد الورق، تبعات سلبية للغاية جراء الأزمة المالية، لدرجة باتت تهدد بإسكات بعض الأصوات التي لا تزال معارضة في البلاد.وتقول غلفاش أولاش خلال لقاء مع "الفرنسية"، في إحدى مكتبات إسطنبول الشعبية "أسعار الكتب ترتفع بصورة كبيرة. أدرس العلاقات الدولية وأنفق ما يقرب من ألف ليرة تركية (80 دولارا) على الكتب"، أي نحو ثلث الحد الأدنى للأجور في البلاد.وتضيف المرأة الثلاثينية "المطالعة من الهوايات المفضلة لدي"، ممسكة بيدها كتابا للروائي الألماني توماس مان. لكن هذه الهواية مكلفة للغاية، "إذ إن الطبعة الأولى من هذا الكتاب كانت تباع بـ33 ليرة للنسخة. أما اليوم فبات سعرها نحو 70 ليرة".من ناحيته، يقول ابراهيم أوزكاي، "قبلا، كنت أهوى شراء الكتب بنسخ عدة كي أهديها لأصدقائي. لكن ذلك بات متعذرا بسبب الغلاء الكبير"، مضيفا "هم يعزون الأمر إلى النقص في الورق. هذا لا يفاجئني، إذ بات كل شيء في تركيا مستوردا".وبحسب "الفرنسية"، يوضح خلوق هبكن، صاحب دار "كرميزي كيدي" للنشر أن سعر طن الورق ارتفع خلال عام "من 700-800 دولار إلى 1500 دولار"، ما ينعكس حتما على أسعار الكتب في المكتبات.ويضيف الناشر "تخيلوا أنكم تنشرون كتابا يكلف 30 ليرة. إذا ما حقق مبيعات جيدة وأعيد إصداره بعد أسبوع، سيرتفع السعر إلى 35 ليرة. وما ستكون تكلفته بعد الطبعة الثالثة أو الرابعة".ويخشى هبكن من أن "الناس سيضطرون في نهاية المطاف إلى التركيز على الأساسيات والتخلي عن المطالعة"، محذرا من أن ينهار القطاع إلى "الحضيض" في دولة تشهد في العادة مبيعات ضعيفة للكتب.وقدمت بعض دور النشر التركية اعتذارا من القراء لعدم طبعها بعض الكتب الصادرة حديثا بسبب ارتفاع تكلفة الطباعة.وتستورد تركيا كميات من الورق تقرب قيمتها من ثلاثة مليارات دولار سنويا، وفق دراسة أجرتها غرفة التجارة في إسطنبول في 2018.ويؤكد رئيس جمعية الناشرين الأتراك كنعان خوجه ترك أن سعر عجينة الورق ازداد في كل أنحاء العالم، لكن الوضع صعب بصورة خاصة في تركيا منذ خصخصة المجموعة الرئيسية للورقيات في البلاد ثم تفكيكها اعتبارا من العقد الأول من القرن الحالي.ويشير خوجه ترك إلى أن "تركيا تدفع اليوم ثمن عدم اعتبارها الورق من الأصول الاستراتيجية".وبيعت أجهزة صناعة الورق في تركيا، ولم يتبق منها سوى اثنين تستمران في الإنتاج. أما في المصانع الأخرى "فقد بيعت الآلات بسعر الخردة كما بيعت الأراضي"، بحسب خوجه ترك.ويشير روبير كبتاش من دار "أراس" للنشر في إسطنبول إلى أن قطاع الكتب سيعاني بلا شك انهيار العملة في ظل عجز بعض الأتراك عن تأمين قوتهم اليومي.ويلفت إلى أن "دور نشر كثيرة توقف أو تقلص أنشطتها في مجال طباعة الكتب. الناس العاملون في القطاع من عمال واختصاصيي طباعة وموظفين مكتبيين وناشرين أو مترجمين سيواجهون تبعات مالية".لكن كبتاش يرى أن الناشرين يجسدون شكلا من أشكال "المقاومة" في تركيا، حيث "الأكثرية الساحقة من الصحافة تتحدث بصوت واحد ويتم إسكات الجامعات".ويقول "كل دار نشر ترفع راية التنوع الثقافي في البلاد"، مبديا خشيته من أن يؤدي إضعاف القطاع إلى "زيادة التراجع الثقافي".أما خلوق هبكن فيعتبر أن "قطاع الثقافة بأهمية الطعام وربما أكثر، إذ يجب تثقيف الناس لكي يتمكنوا من حل مشكلاتهم الاقتصادية".