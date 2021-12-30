الأسهم السعودية تهبط 1 % مع تراجع معظم القطاعات .. والسيولة تصعد إلى 7.1 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية 115 نقطة بنحو 1 في المائة لتغلق عند 11199 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 15 نقطة بنحو 0.96 في المائة ليغلق عند 1551 نقطة. واجهت السوق ضغوطا بيعية عند مستويات 11300 نقطة خاصة بعد الإعلان عن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن بدءا من اليوم، وذلك أثار قلق متعاملين من استمرار تشديد الإجراءات وتأثيرها السلبي في أعمال الشركات، إلا أن تلك المخاوف غير مبررة في الوقت الحالي، نظرا إلى توافر اللقاح، وتلقي 66 في المائة من السكان اللقاح بالكامل ونحو 71 في المائة تلقوا جرعة واحدة، ما يقلل من خطر ارتفاع الحالات الحرجة، وبالتالي فرص عودة الإغلاق غير مرجحة حاليا. على الرغم من ذلك السوق لم تحقق أداء مشجعا خلال الفترة القليلة الماضية، وتوقفت عن تحقيق مستويات جديدة منذ شهر، ولم تستطع أن تتجاوز مستويات 11300 نقطة في الفترة القليلة الماضية، واستمرار عجز المؤشر عن تجاوز ذلك المستوى يظهر ضعف قدرة السوق على مواصلة الصعود.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11312 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 11343 نقطة رابحا 0.25 في المائة، بينما الأدنى عند 11144 نقطة فاقدا 1.5 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11199 نقطة فاقدا 115 نقطة بنحو 1 في المائة. وارتفعت السيولة 33 في المائة بنحو 1.8 مليار ريال لتصل إلى 7.1 مليار ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 55 في المائة بنحو 79 مليون سهم متداول لتصل إلى 224 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 32 في المائة بنحو 87 ألف صفقة لتصل إلى 362 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع قطاع "الإعلام والترفيه" وحيدا بنحو 1.4 في المائة مقابل تراجع البقية، تصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 2.5 في المائة، يليه "الأدوية" بنحو 2 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 1.9 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 17 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 13 في المائة بقيمة 925 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "إعمار" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 12.12 ريال، يليه سهم "حلواني إخوان" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 90 ريالا، وحل ثالثا سهم "أليانز إس إف" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 25.85 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الدرع العربي" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 24.98 ريال، يليه سهم "مسك" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 20.10 ريال، وحل ثالثا سهم "ملاذ للتأمين" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 22.06 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 701 مليون ريال، يليه سهم "دار الأركان" بقيمة 503 ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "زجاج" بقيمة 308 ملايين ريال.وحدة التقارير الاقتصادية