"وول ستريت" تستقر وسط أحجام تداول ضعيفة .. تزايد الحذر بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

استقرت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس وسط أحجام تداول ضعيفة بينما يتزايد الحذر بعد أن سجلت الإصابات اليومية بكوفيد - 19 في الولايات المتحدة مستوى قياسيا مرتفعا.وبحسب "رويترز"، بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 22.93 نقطة، أو 0.06 في المائة، إلى 36421.14 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 2.29 نقطة، أو 0.05 في المائة، إلى 4788.64 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 13.20 نقطة، أو 0.08 في المائة، إلى 15794.92 نقطة.من جهة أخرى، واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي أمس مدعومة بأسهم البنوك ومتاجر التجزئة على الرغم من المخاوف التي أثارها ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19 حول التوقعات الاقتصادية للعام الجديد.وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة مع ارتفاع أسهم متاجر التجزئة والبنوك وشركات السفر بما بين 0.3 في المائة و1.3 في المائة. وكان المؤشر قد سجل في الجلسة الماضية أعلى مستوى منذ خمسة أسابيع. وكان مؤشر كاك الفرنسي قد سجل مستوى قياسيا كذلك، لكنه استقر بعد أن بلغت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد - 19 في فرنسا خلال 24 ساعة 179807 حالات أمس الأول، وهو من أعلى أعداد الإصابة اليومية على مستوى العالم منذ بدء الجائحة.وقفز مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 1 في المائة مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع احتمالات فرض إغلاق قبل بداية العام الجديد.واستقر المؤشر الإسباني بعد يوم من إقرار البرلمان الموازنة العامة لـ2022 وخطة إنفاق ضخمة قد تكون واحدة من أكبر خطط الإنفاق في تاريخ البلاد.وارتفع سهم بنك بي.بي.إي.آر خامس أكبر بنك في إيطاليا 1.7 في المائة بعد موافقته على تعيين 550 موظفا جديدا وتحويل 300 تعاقد مؤقت إلى تعاقدات دائمة.وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني أمس عن أعلى مستوياته منذ شهر، الذي سجله في الجلسة السابقة، بعد أن حذت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية حذو نظيراتها الأمريكية هبوطا.وانخفض مؤشر نيكاي القياسي 0.56 في المائة مسجلا 28906.88 نقطة عند الإقفال. وكان المؤشر قد ارتفع خلال تعاملات أمس الأول إلى 29121.01 نقطة، وهو مستوى لم يشهده منذ 26 تشرين الثاني (نوفمبر). وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.30 في المائة.وكانت أسهم شركات الرقائق من بين الأسوأ أداء، فتراجع سهم "طوكيو إلكترون" 0.97 في المائة، كما انخفض سهم "تريند مايكرو" 2.99 في المئة وهبط سهم "أدفانتست" 1.63 في المائة.وكان أكبر خاسر على مؤشر نيكاي من حيث النقاط المئوية سهم "سابورو" القابضة الذي انخفض 3.79 في المائة.