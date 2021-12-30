أدنى مستوى للدفعات المستحقة لدانة غاز من مصر منذ 2007

أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية عن تسلمها دفعة نقدية بقيمة 39 مليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) من الحكومة المصرية، لينخفض بذلك إجمالي المبالغ المستحقة للشركة في مصر إلى أقل من 30 مليون دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ بدأت الشركة عملياتها التشغيلية في مصر في 2007.وتمثل هذه الدفعة الجديدة استكمالا للدفعات النقدية التي تسلمتها الشركة على امتداد العام الجاري، الذي شهد تحسنا جذريا في مستوى تحصيل المستحقات.ووفق لبيان للشركة نشره موقع سوق أبوظبي للأرواق المالية، يرتفع بذلك إجمالي المبالغ المستلمة في مصر خلال 2021 بنسبة 130 في المائة إلى 184 مليون دولار، مقارنة بـ 80 مليون دولار في العام الماضي.وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، "نحن مسرورون جدا لتسلم هذه الدفعة النقدية من الحكومة المصرية، وبذلك تكون الدفعات المستحقة للشركة في مصر قد انخفضت لأدنى مستوياتها على الإطلاق. وتؤكد هذه الدفعات على التزام الحكومة المصرية بتسوية المبالغ المستحقة للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز".وأضاف أن "تسارع وتيرة سداد الدفعات النقدية سيعزز من جاذبية مصر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية التي ستثمر بدورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الجمهورية".وبحسب "الألمانية" استثمرت دانة غاز ما يزيد على ملياري دولار منذ بدء عملياتها في مصر في 2007، لتصبح الشركة خامس منتج للغاز حاليا في البلاد، بمعدل إنتاج 29200 برميل نفط مكافئ يوميا خلال الربع الثالث من العام ال جاري.