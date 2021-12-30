استهلاك الهيدروجين في الصين سيتضاعف 4 مرات بحلول 2060

ذكر كانو يونج، أحد كبار الباحثين في معهد "أبحاث الاقتصاد والتنمية" التابع لشركة "البترول والكيماويات الصينية" (سينوبك)، في ندوة عقدت عبر الإنترنت، أن استهلاك الهيدروجين في الصين سيرتفع بنحو أربعة أضعاف إلى 120 مليون طن، بحلول 2060، مقارنة بـ33 مليون طن حاليا.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أمس، أن الإنتاج الحالي يتكون من 64 في المائة من الفحم و21 في المائة من المنتجات الثانوية الصناعية و14 في المائة من الغاز.ومن المتوقع أن يكون "الهيدروجين الأخضر" منافسا للغاز المشتق، بحلول 2025، بسبب تكاليفه المنخفضة وارتفاع سعر الكربون.وتشمل العقبات أمام التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضعف البنية التحتية لنقل الغاز من قواعد الطاقة المتجددة النائية وصعوبة إنتاج إمداد مستقر باستخدام طاقة رياح وطاقة شمسية على فترات متقطعة.يأتي ذلك في وقت توقع فيه تقرير اقتصادي وصول الطلب في الصين على وقود النقل إلى أعلى مستوى له بحلول 2025، ليبدأ التراجع مع زيادة عدد السيارات الكهربائية على الطرق.وبحسب التقرير، الذي أعده معهد الأبحاث التكنولوجية والاقتصادية تحت عنوان "آفاق الطاقة في الصين والعالم 2060"، فإن الطلب على البنزين والديزل (السولار) والكيروسين في الصين قد يصل إلى أعلى مستوى له، مسجلا 390 مليون طن سنويا بحلول 2025، قبل أن يتراجع إلى 600 ألف طن سنويا بحلول 2060".ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن التقرير القول: إن إنتاج الصين من النفط الخام قد يستقر عند مستوى 200 مليون طن سنويا بحلول 2035.في الوقت نفسه، من المتوقع استمرار نمو الطلب على النفط بشكل عام في الصين خلال العقد الحالي بفضل الطلب عليه في قطاع البتروكيماويات، وقد يصل إلى ذروته بحلول 2030 إلى 780 مليون طن سنويا.وبعد ذلك سيتراجع الطلب على النفط الخام إلى 380 مليون طن بحلول 2050 مع تراجع استهلاك قطاع النقل واستقرار الطلب في قطاع الكيماويات، وسيستمر التراجع إلى 230 مليون طن سنويا بحلول 2060، حيث سيمثل قطاع الكيماويات 63 في المائة من إجمالي الطلب على النفط الخام في الصين.