ألكوا تخفض إنتاج الألومنيوم في إسبانيا بعد ارتفاع أسعار الطاقة

تعتزم شركة صناعة الألومنيوم ألكوا كورب وقف الإنتاج في مصنعها بإسبانيا لمدة عامين، كأحدث ضحايا ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، ويأتي ذلك بعد نحو شهر من أعلان شركة دانكريك إنداستريز فرانس أكبر منتج للألومنيوم في أوروبا خفض إنتاجها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قرار إغلاق ثاني أكبر مصنع ألومنيوم في أوروبا، يأتي بعد ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية جديدة في الأسبوع الماضي، مما يضع الصناعات الثقيلة تحت ضغط مالي متزايد.في الوقت نفسه، رحبت شركة ألكوا وهي شركة أمريكية متعددة الجنشيات بتصويت أغلبية عمال مصنعها في سان سيبريان بمنطقة جاليسيا الإسبانية لصالح اقتراح وقف الإنتاج في المصنع حتى نهاية 2023.

وأضافت أن الخطة تتيح ضمان مستقبل قيم للمصنع الذي يعاني الصعوبات حاليا. وتحاول ألكوا منذ سنوات وقف تشغيل المصنع بدعوى أنه غير قادر على المنافسة في السوق.

في الوقت نفسه، سيواصل المصنع تزويد عملائه الاستراتيجيين في الصناعات الغذائية والدوائية باحتياجاتهم من خلال إعادة صهر الألومنيوم، في حين ستكون الطاقة الإنتاجية القصوى له 65 ألف طن من مكعبات الألومنيوم و25ألف طن من ألواح الألومنيوم سنويا.

ووافقت الشركة على دفع أجور العمال وعدم تسريح أي عامل خلال فترة الإغلاق.