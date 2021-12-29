18.3 مليار قدم مكعبة قياسية القدرة الاستيعابية لمعالجة الغاز يوميا .. قفزة غير مسبوقة

حققت وزارة الطاقة والجهات التنفيذية في القطاع قفزة غير مسبوقة بالقدرة الاستيعابية لمعالجة الغاز في المملكة، إلى ما يزيد على 18.3 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال مدة قياسية.جاء ذلك خلال احتفاء برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، بالإنجازات التي حققتها الجهات التنفيذية للبرنامج في قطاعات "الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية"، ومحوري "المحتوى المحلي، والثورة الصناعية الرابعة"، في حفل أقيم برعاية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وحضور بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية نائب رئيس لجنة البرنامج، وفيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، وأعضاء لجنة البرنامج وقادة الجهات التنفيذية.وبحسب بيان صادر عن البرنامج، ارتفعت إسهامات مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، حيث تم اكتمال التشغيل التجاري في مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط، كما تم اكتمال التشغيل التجريبي لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ميجاواط، التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.وتم توقيع اتفاقيات شراء لعدد من مشاريع الطاقة المتجددة، وتم تحقيق رقم قياسي عالمي كأقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم عن طريق مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بتكلفة 1.04 سنت/كيلوواط، كذلك تم اعتماد بناء وتشغيل خمسة مشاريع لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية بسعة إجمالية 2900 ميجاواط.من جهة أخرى، تم توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي "السعودي - المصري" لإنشاء خط ربط كهربائي بين المملكة ومصر بقدرة تبلغ ثلاثة آلاف ميجاواط وهو جزء من مبادرة الربط الكهربائي مع مصر، بما فيه من محطات التحويل، والكيبل البحري، والخطوط الهوائية.على صعيد آخر، نجحت وكالة التعدين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات التنفيذية في قطاع التعدين في اعتماد اللوائح التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، وإطلاق "البرنامج العام للمسح الجيولوجي"، الذي يعد أكبر دراسة جيولوجية إقليمية لتمكين الاستثمار في مجال الاستكشاف التعديني، إلى جانب اعتماد اللوائح التنفيذية لاشتراطات البيئة والصحة والسلامة في قطاع التعدين بما يعزز استدامة القطاع، وتدشين القاعدة الوطنية للبيانات الجيولوجية بنسختها المحدثة التي تحوي أكثر من 5500 موقع، ومعلومات مسح واستكشاف جيولوجية تمتد إلى 80 عاما، إضافة إلى عشرة آلاف تقرير فني، ما يسهل مشاركة البيانات الجيولوجية ويعزز جذب الاستثمارات للقطاع.وفي قطاع الصناعة، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات التنفيذية ذات الصلة، بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم المنتجات الوطنية وتعزيز ريادتها عالميا، عبر توفير عديد من المنتجات التمويلية لخدمة المصدرين والمشترين الدوليين بهدف دعم تصدير المنتجات السعودية والوصول إلى الأسواق العالمية لتكون منتجات المملكة بحلول 2030 منتجات منافسة في أغلبية الأسواق في العالم، حيث اعتمد البنك نحو 81 طلبا تمويليا بقيمة تسعة مليارات ريال.وأطلق برنامج "صنع في السعودية" بهدف دعم الشركات السعودية وتسريع نموها، وذلك من خلال تشجيع المستهلكين محليا على شراء مزيد من المنتجات الوطنية، وتحفيز الشركات السعودية على التصدير إلى الأسواق ذات الأولوية، وشارك في البرنامج أكثر من 1100 شركة محلية بأكثر من 4500 منتج، كما عمل صندوق التنمية الصناعية، الذي يبلغ رأسماله 105 مليارات ريال، ويعد الممكن المالي الرئيس لقطاعات برنامج ندلب، على طرح منتجات تمويلية متنوعة تسرع وتيرة الإنجاز وترفع من تنافسية قطاعات البرنامج وقدرتها على جذب المستثمرين.وتم أيضا إطلاق مبادرة المصانع الجاهزة والانتهاء من إنشاء 197 مصنعا، إذ توجد مصانع تم طرحها للتنفيذ وبعضها تم الانتهاء من تصميمه واستفاد منه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد عدد من المستثمرين، في إنشاء مصانع أسهمت في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، كما جرى الإعلان عن تحديد 74 سلسلة إمداد في القطاع العسكري عبر ستة مجالات دفاعية وأمنية والترخيص لأكثر من 74 شركة في القطاع العسكري.وبقيادة وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أطلقت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة، وتسليم الحزمة الأولى من الرخص لـ32 شركة دولية ومحلية رائدة، وذلك لتسريع الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في صناعة الخدمات اللوجستية، كما نجحت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الوصول إلى متوسط فترة الفسح من 288 ساعة إلى تسع ساعات، حيث تمت مراجعة وتحسين مائة إجراء تشمل عمليات المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتم تقييم وتصنيف الالتزام والحجم للمستوردين والمخلصين بناء على معايير أساسية، وتحسين مركزية الإجراءات الجمركية وتخفيض نسبة المعاينة اليدوية.وتم تدشين الأكاديمية السعودية اللوجستية بأربعة مسارات تدريبية لتأهيل الكفاءات المهنية في سبعة قطاعات مختلفة وبتوقيع 11 اتفاقية توظيف مبتدئ بالتوظيف مع القطاع الخاص، وبرامج تنفيذية متخصصة، حيث تقدم ما يزيد على 15 ألف طالب وطالبة، ومن قصص النجاح الرائعة للجهات التنفيذية في قطاع الخدمات اللوجستية أيضا، إنشاء وتطوير المنطقة اللوجستية المتكاملة ILBZ في مطار الملك خالد الدولي "المرحلة الأولى"، وتسليم مبنى شركة Apple كأول مستثمر في المنطقة.علاوة على ذلك، حققت الموانئ السعودية 70.68 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة العالمية UNCTAD للربع الثالث 2021، وارتفعت نسبة مسافنة حاويات الشحن البحري بما يزيد على 24 في المائة في موانئ السعودية خلال النصف الأول، كما حلت المملكة لأول مرة ضمن قائمة أفضل عشرة موانئ عالميا بالمرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في مناولة سفن الحاويات بواقع 16.8 ساعة، فيما تقدمت المملكة في التقرير السنوي Lloyd's list لـ2021 لأكبر مائة ميناء في العالم عبر ميناء جدة الإسلامي الذي جاء في المرتبة 37 على مستوى العالم.وعلى هامش الاحتفال، دشن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وأعضاء لجنة البرنامج، منصة "دليل" ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص من خلال توفير نافذة موحدة توفر البيانات المتعلقة بأدوار وخدمات الجهات التنفيذية وجميع الممكنات وتفاصيل رحلة المستفيدين والميز التنافسية للمملكة وقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.وتهدف منصة "دليل" إلى تزويد المستفيدين بكل ما يحتاجون إليه في إطار تجربة سلسة، وواجهة مستخدم متكاملة تتضمن توفير كل المعلومات المحدثة التي قد يحتاج إليها المستثمر المحلي والدولي في رحلة الاستثمار في القطاعات المعنية.من جهته، أعرب المهندس سليمان بن خالد المزروع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، عن تقديره للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج، وأعضاء لجنة البرنامج، على دعمهم المستمر وتمكينهم للبرنامج ليحقق مستهدفاته الطموحة، في تجسيد لرؤية وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما أسهم في تحقيق إنجازات وطنية مهمة ونوعية ذات أثر كبير في حاضر ومستقبل المملكة.يذكر أن برنامج "ندلب" يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 ويهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية وتعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة، والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليسهم بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيها.