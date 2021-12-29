335 مليار يورو خسائر الاقتصاد الألماني من الجائحة .. وقطاعان في مهب أوميكرون

أكد معهد الاقتصاد الألماني "آي دبليو" أن فيروس كورونا أضر بالفعل بالاقتصاد الألماني بشدة.ووفقا لحسابات المعهد، تبلغ قمية خسائر القيمة المضافة حتى الآن نحو 335 مليار يورو، منها 190 مليار يورو العام الماضي و145 مليار يورو في 2021.وبحسب تقديرات الخبراء، كان من الممكن أن تبلغ الخسائر في الربع الأول من 2022 نحو 35 مليار يورو من دون أوميكرون، إلا أن الموجة الجديدة من الإصابات والقيود المرتبطة بها قد تزيد خسائر الناتج المحلي الإجمالي بمقدار خمسة إلى 15 مليار يورو إضافية. ويتوقع الخبراء لذلك أن يصل إجمالي الخسائر في الربع الأول من العام الجديد إلى 50 مليار يورو.وأكد المعهد أن زيادة معدل التطعيم هو السبيل الوحيد نحو العودة إلى الحياة الطبيعية. وبحسب المعهد، فإن التطعيم الإجباري العام من شأنه تسريع هذه العملية وتخفيف العبء في المستشفيات.ووفقا لـ"الألمانية"، يهدد تشديد إجراءات مكافحة متحور كورونا الجديد "أوميكرون" قطاعي الضيافة وتجارة التجزئة بشدة في ألمانيا، بحسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني "آي دبليو".وجاء في بيان لخبراء المعهد أمس أن قطاع التجزئة في المتاجر مهدد بخسارة إيرادات تقدر بستة مليارات يورو شهريا بسبب هذه الإجراءات.وأشار البيان إلى أن بعض المتاجر تتجه الآن إلى التجارة الإلكترونية للحد من هذه الخسائر.كما توقع الخبراء خسائر كبيرة في الإيرادات في قطاع الضيافة، وجاء في التقرير: "إذا ساءت الأمور مثل أوائل 2021 بالنسبة لقطاع الضيافة، فإن الخسارة في الإيرادات قد تصل إلى أكثر من عشرة مليارات يورو مقارنة بعام عادي".إلى ذلك، كشف مسح أجرته "الألمانية" أن الولايات الألمانية الـ16 استدانت نحو 60 مليار يورو منذ بدء جائحة كورونا.ورغم ارتفاع قيمة الديون، لا يزال الإجمالي أقل بكثير مما كان يخشى في المرحلة الأولى من الأزمة. وتعتزم ثلاث ولايات على الأقل - سكسونيا السفلى وتورينجن وبادن فورتمبيرج - البدء في سداد ديونها المتعلقة بالجائحة اعتبارا من مطلع العام المقبل.وفي الأيام الأولى من الجائحة، وافقت السلطات في كل الولايات إجمالا على أكثر من 100 مليار يورو من الديون الجديدة. وتعد هذه خطوة غير تقليدية في دولة تنفر بشدة من تسجيل عجز في موازنتها.وفي الأساس، لم تكن أي حكومة من حكومات الولايات تعتزم تحمل ديون جديدة في 2020 بسبب ما يسمى بـ"مكابح الديون"، وهو تعديل دستوري ألماني يلزم جميع الولايات بموازنة ميزانياتها. لكن نظرا لخطورة الجائحة، قامت الحكومة الألمانية الاتحادية بتفعيل بند تعليق "مكابح الديون" بسبب الحالة الطارئة.وبحسب المسح الذي شمل وزارات المالية في الولايات، اقترضت الولايات الألمانية مجتمعة في 2020 و2021 نحو 57.6 مليار يورو. إلا أن هناك فوارق هائلة بين الولايات، فقد اقترضت ثلاث من أكبر وأغنى ولايات ألمانيا- بافاريا وشمال الراين - ويستفاليا، وبادن - فورتمبيرج ما يقرب من نصف إجمالي الديون الجديدة.من جهة أخرى، تتوقع وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية في ألمانيا نشاطا صيفيا قويا العام المقبل.وذكر الاتحاد الألماني للسفر أمس بناء على مسح أجراه لأعضائه أن أكثر من نصف جميع الحجوزات الحالية يحل موعدها في أشهر الصيف المقبلة.ومع ذلك، تتوقع 10 في المائة فقط من الشركات السياحية أن تحقق مبيعات صيفية عند مستوى 2019، أي ما قبل أزمة كورونا، أو أعلى منه.وبالنسبة لـ 2022 بأكمله، تتوقع شركة من بين كل 20 شركة الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة مجددا، بينما تتوقع 43 في المائة من الشركات تحقيق ذلك في العام التالي، في حين تتوقع 37 في المائة من الشركات أنه سيتعين عليها الانتظار حتى 2024 لبلوغ مستويات ما قبل الأزمة.وبحسب المسح، ترى 54 في المائة من الشركات أنه سيكون من الضروري أن توفر الحكومة المزيد من المساعدات المالية للقطاع للحماية من الإفلاس، خاصة في ظل عدم اليقين المحيط بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".وقال رئيس الاتحاد، نوربرت فيبيش، في البيان "ينبغي على الحكومة الألمانية الجديدة أن تقدم المساعدة اللازمة للقطاع في أسرع وقت ممكن، وتمددها إذا لزم الأمر".وبحسب الاتحاد، يضم القطاع عشرة آلاف وكالة سفر و 2500 منظم رحلات. وشاركت في المسح 550 شركة في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الجاري.