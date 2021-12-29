الأسهم السعودية تخسر 115 نقطة وسط تداولات 7.1 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم متراجعا 115 نقطة (1.02%-) ليقفل عند مستوى 11199 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 223.8 مليون سهم تقاسمتها 361 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إعمار وحلواني واليانز اس اف وام اي سي والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعا أما أسهم شركات الدرع العربي ومسك وملاذ واسترا وريدان الأكثر انخفاضا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.66 و 3.06 %.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان وإعمار والإنماء وزجاج وكيان الأكثر نشاطا بالكمية. فيما كانت أسهم شركات الراجحي ودار الأركان وزجاج والإنماء وسابك الأكثر نشاطا في القيمة.