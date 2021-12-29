مجلس إدارة "حلواني إخوان" يوصي بتوزيع 70.7 مليون ريال أرباحا عن العام 2021

أعلنت شركة حلواني إخوان عن صدور قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد أمس بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بأكثر من 70.7 مليون ريال على مساهمي الشركة عن العام المالي 2021، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح أكثر من 35.3 مليون سهم لتبلغ حصة السهم من التوزيع ريالان ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20 في المائة.

وقالت الشركة بأن تاريخ الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.