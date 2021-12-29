الأسهم السعودية تتجاوز 11300 نقطة بدعم معظم القطاعات .. والسيولة عند 5.4 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية 154 نقطة بنحو 1.4 في المائة، لتغلق عند 11315 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 21 نقطة بنحو 1.4 في المائة إلى 1566 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم، ومتوافق مع التحليل السابق، حيث أشير إلى محاولة السوق اختراق 11300 نقطة، بعدما تفوقت على متوسط 20 يوم. ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 11360 نقطة، تجاوزها يعزز من فرص السوق الوصول إلى مستويات 11470 نقطة. التحرك الإيجابي صاحبه نمو في السيولة بنحو 18 في المائة، لتصل إلى 5.4 مليار ريال، لكن تبقى دون المتوسط الشهري عند سبعة مليارات ريال، استمرار تحسن السيولة مع الأداء سيظهر مدى تفاؤل المتعاملين تجاه أداء الشركات في الربع الرابع ونظرة إيجابية لمطلع العام المقبل.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11193 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 11315 نقطة رابحا 1.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام عندها بمكاسب 135 نقطة. وارتفعت السيولة 18 في المائة بنحو 817 مليون ريال، لتصل إلى 5.4 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو ستة ملايين سهم، لتصل إلى 145 مليون سهم متداول، أما الصفقات، ارتفعت 1 في المائة بنحو 3.5 ألف صفقة، لتصل إلى 274 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجع قطاعي "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 0.48 في المائة، و"تجزئة الأغذية" بنحو 0.2 في المائة، مقابل ارتفاع البقية بصدارة "السلع الرأسمالية" بنحو 2.3 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.8 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 1.8 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 19 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 6 في المائة بقيمة 340 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أسترا الصناعية" بنحو 5.2 في المائة، ليغلق عند 41.50 ريال، يليه سهم "إم آي إس" بنحو 3.9 في المائة، ليغلق عند 150.80 ريال، وحل ثالثا سهم "زجاج" بنحو 3.8 في المائة، ليغلق عند 42.25 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "دراية ريت" بنحو 2.5 في المائة، ليغلق عند 12.48 ريال، يليه سهم "الأهلي ريت 1" بنحو 1.7 في المائة، ليغلق عند 11.80 ريال، وحل ثالثا سهم "تشب" بنحو 1.6 في المائة، ليغلق عند 37.05 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 404 ملايين ريال، يليه سهم "وفرة" بقيمة 205 ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "دار الأركان" بقيمة 168 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية