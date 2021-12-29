ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع صعود النفط وتراجع مخاوف أوميكرون

ارتفع معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في نهاية التعاملات أمس وسط تراجع المخاوف من التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.وواصلت أسعار النفط، وهي من العوامل الأساسية المحركة لأسواق المال الخليجية، ارتفاعها ليقترب سعر مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل مع تجاهل السوق المخاوف من أوميكرون.وبحسب "رويترز"، زاد المؤشر الرئيس للأسهم في دبي 0.3 في المائة إلى 3199 نقطة بدعم من ارتفاع سهم "إعمار العقارية" القيادي 1.2 في المائة وسهم بنك دبي الإسلامي 0.4 في المائة.وارتفع مؤشر الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية 0.5 في المائة منهيا اتجاهه النزولي في الجلستين السابقتين وذلك مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 1 في المائة.وفي أبوظبي انخفض المؤشر الرئيس للأسهم 0.2 في المائة إلى 8391 نقطة تحت وطأة تراجع سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد 0.9 في المائة.وزاد مؤشر البحرين 0.25 في المائة إلى 1791 نقطة بدعم قطاع المال. وارتفع قطاع المال مع صعود سهم البنك الأهلي المتحد 0.51 في المائة، وبنك السلام 1.01 في المائة، وبنك البحرين والكويت 0.76 في المائة. وارتفع مؤشر مسقط 0.9 في المائة إلى 4141 نقطة. وزاد مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 7654 نقطة.وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة إلى 11913 نقطة بفضل صعود سهم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" 4.6 في المائة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ثلاثة مليارات جنيه ليصل إلى 752.9 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 3.5 مليار جنيه.