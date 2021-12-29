أسعار الغاز الأوروبي عند أدنى مستوياتها في أكثر من عام .. تراجعت 8.3 %

واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي انخفاضها إلى أقصى حد لها منذ أكثر من عام، في الوقت الذي يبدو فيه أن الشحنات القادمة من الولايات المتحدة ستعمل على تخفيف أزمة الطاقة في المنطقة.وانخفض الغاز الهولندي المعياري لأقرب أجل استحقاق لليوم الخامس، حيث تراجع بنسبة تصل إلى 8.3 في المائة في أمستردام.وهناك مزيد من السفن المحملة بالغاز الطبيعي المسال التي تتجه حاليا إلى أوروبا، ما يزيد من التوقعات بأن تساعد الإمدادات الجديدة على إعادة توازن السوق المحدودة، بحسب "بلومبيرج".وقد تراجعت الأسعار بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، في ظل انخفاض حاد في تدفق الغاز من روسيا.ويركز التجار على ما إذا كانت روسيا مستعدة لحجز سعة خط أنابيب الغاز لشحن مزيد منه إلى أوروبا الشهر المقبل.ومع بداية فصل الشتاء، عاد التوتر من جديد بشأن شحنات الغاز من روسيا إلى أوروبا، وتتركز هذه المرة على خط الأنابيب "يامال" الذي يمر عبر بولندا وبيلاروس.لكن هذا الخلاف ليس سوى قطعة واحدة من مشكلة أكبر تختلط فيها المصالح الاقتصادية والضغوط السياسية، وكل ذلك في أوج أزمة روسية غربية حول أوكرانيا.يربط خط أنابيب الغاز "يامال" الذي دشن في 1994 مدينة تورزوك في وسط روسيا بألمانيا على امتداد أكثر من ألفي كيلومتر.وبنقله نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يعد هذا الخط واحدا من أهم وسائل إمداد أوروبا بالغاز الروسي.مع ذلك منذ 21 كانون الأول (ديسمبر)، توقف خط أنابيب الغاز عن توصيل شحنات من الشرق إلى الغرب. وبحسب "الفرنسية"، بات يعمل الآن في الاتجاه الآخر، إذ يتم نقل الغاز من الحدود الألمانية إلى بولندا، وفقا لبيانات من شركة غاسكيد.في الواقع، تشتري الشركات البولندية عادة غازها بما في ذلك الغاز الروسي، من وسطاء ألمان يجب عليهم الاستمرار في احترام هذه العقود، على الرغم من غياب الشحنات القادمة عبر "يامال". لذلك يجب عليهم البحث عن مصادر أخرى للإمداد.في المقابل، يستمر الغاز الروسي في الوصول إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب رئيسة أخرى، مثل: "نورد ستريم 1"، و"توركستريم".يأتي كل هذا على خلفية مخاوف من غزو للقوات الروسية لأوكرانيا.في ألمانيا تهدد الحكومة برد انتقامي يتمثل بإغلاق خط آخر لنقل الغاز هو "نورد ستريم 2"، الذي ما زال ينتظر الضوء الأخضر من السلطات.واتهمت بعض الدول الأوروبية مثل بولندا وأوكرانيا، موسكو ومجموعة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" بتقليص شحنات الغاز من أجل الضغط على الغرب في هاتين المسألتين.