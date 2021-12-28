اليورو في عامه الـ 20 لا يزال يحلم بمنافسة الدولار أكثر العملات أمانا

قبل 20 عاما، تخلى ملايين الأوروبيين في 12 دولة عن عملتهم الوطنية من فرنك وليرة ودراخما، لاعتماد اليورو في حدث اعتبره الرئيس الفرنسي جاك شيراك آنذاك أنه "انتصار لأوروبا"، التي تؤكد بذلك "هويتها وقوتها".وطرحت العملة الجديدة، وهي رمز للوحدة الأوروبية، لتكون أيضا منافسا للدولار الأمريكي القوي.وبحسب "الفرنسية"، لكن مع مرور عقدين من الزمن لا يزال الدولار ملكا متوجا وأكثر العملات أمانا في العالم.فعندما توقفت عجلة الاقتصاد العالمي مع انتشار جائحة كوفيد - 19 تهافت المستثمرون على تحويل أصولهم إلى العملة الأمريكية، ما عزز قيمة الدولار.ويتم راهنا تداول أكثر من 2100 مليار دولار (2.1 تريليون دولار) فيما 60 في المائة من احتياطي العملات الصعبة في المصارف المركزية هو بالدولار.ويشكل اليورو نحو 20 في المائة تقريبا من هذا الاحتياطي، على ما يفيد البنك المركزي الأوروبي.ومع أن العملة الأوروبية الموحدة لا تهدد بتاتا هيمنة الدولار الأمريكي، إلا أنها أصبحت منافسا يحسب له حساب.وأتى اليورو ثمرة تسوية مؤلمة بين ألمانيا، التي قبلت بالتخلي عن المارك الألماني رمز نهوضها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في مقابل دعم فرنسا لإعادة توحيد البلاد بعد سقوط جدار برلين.وفي بداياته، استند اليورو إلى المارك، الذي كانت أولويته المحافظة على الاستقرار في ألمانيا، التي لا تزال تسكنها هواجس أزمات التضخم الحادة في عشرينيات القرن الماضي وسبعينياته.ويرى جونترام فولف، مدير مركز بورغل للأبحاث، ومقره في بروكسل، "في تلك الفترة كان جعل اليورو عملة دولية من الطراز الأول طموح فرنسا ربما، لكن ليس الألمان بالتأكيد".ويوضح الخبير الاقتصادي، "عندما بدأ البنك المركزي الأوروبي العمل استلهم بشكل واسع من نظام المصرف المركزي الألماني مع اعتماد الحياد في هذه المسألة".لكن مهما كانت تطلعات هذا الفريق أو ذاك، تحطم حلم الوصول إلى عملة أساسية بعد عشرة أعوام على ذلك، بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو، فيما كافحت العملة الأوروبية لاستمرارها.وعادت فكرة جعل اليورو أداة قوية لسياسة اقتصادية تكون في خدمة القارة الأوروبية لتطرح مع وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في الولايات المتحدة.وعندما انسحبت الولايات المتحدة العام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على طهران، باتت الشركات الأوروبية التي استثمرت في إيران في مرمى العقوبات الأمريكية.واستحدثت أوروبا يومها آلية لكي تفلت من هذه العقوبات، إلا أن المستثمرين تراجعوا خوفا من إثارة غضب واشنطن. واشترطت دول عدة أعضاء من بينها فرنسا إعادة طرح النقاش حول الدور الجيوسياسي للعملة الأوروبية دون أن يفضي ذلك إلى نتيجة تذكر.ومنذ مغادرة ترمب للسلطة، فقدت المسألة بعضا من أهميتها، فيما قال مسؤول أوروبي مطلع على هذا الملف: "في أي حال، عندما نتحدث عن دور اليورو على الصعيد العالمي فإننا نتحدث عن كل شيء ولا شيء في آن واحد".وأكد أن "الجميع متفقون على أن يضطلع اليورو بدور أكبر على الساحة الدولية، ولكن ثمة تباينات حول طريقة التوصل إلى ذلك".وثمة عنصر حيوي غائب في هذه المعادلة، هو نظير باليورو لسندات الخزينة الأمريكية، التي أصبحت منذ الحرب العالمية الثانية ملاذا للمستثمرين في حال حصول اضطرابات في الأسواق.وأعيد طرح فكرة سندات دين أوروبية "يوربوند" خلال مفاوضات الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن خطة التحفيز لمرحلة ما بعد كوفيد - 19، التي استحدثت مديونية مشتركة للتكتل الأوروبي.إلا أنها اصطدمت بموقف الدول الثرية، وتلك التي تعتمد نهجا "متقشفا" مثل: ألمانيا وهولندا وترفض إضفاء طابع دائم على قروض قد تفيد أكثر الدول مديونية مثل: إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان.ويرى جونترام فولف، أن مفتاح النجاح لليورو مرتبط في المقام الأول بالنمو الاقتصادي. ويؤكد "إذا كان الاقتصاد يتمتع بالحيوية فهو سيستقطب الاستثمارات إلى أوروبا، ما سيعزز اليورو أيضا".