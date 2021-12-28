الذهب يتخلى عن مكاسبه بعد صعود الدولار

تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها في أواخر التعاملات اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهر بفعل توقعات بتزايد الطلب على المعدن النفيس وسط إشارات مؤخرا إلى تزايد التضخم.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1810.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1810 بتوقيت جرينتش، منخفضا 0.03 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عند 1820 دولارا.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.11 بالمئة إلى 1810.70 دولار.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 0.126 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.13 في المئة إلى 23.07 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.7 في المئة إلى 977.25 دولار.

وصعد البلاديوم 1.3 في المئة إلى 1996.10 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 2019 دولارا في وقت سابق من الجلسة.