الأسهم السعودية تكسب 154 نقطة وسط تداولات 5.3 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 154.28 نقطة ليقفل عند مستوى 11.315 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 273 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 163 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية وام اي سي وزجاج وأميانتيت وأكوا باور الأكثر ارتفاعا أما أسهم شركات دراية ريت والأهلي ريت وتشب والرياض ريت والواحة.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان والجزيرة والإنماء وكيان والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم شركات الراجحي ووفرة ودار الأركان وسابك وأكوا باور هي الأكثر نشاطا في القيمة.