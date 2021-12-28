الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف .. نشاط شرائي عوض معظم الخسائر

تراجعت الأسهم السعودية سبع نقاط بنحو 0.06 في المائة لتغلق عند 11161 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بأقل من نقطة بنحو 0.04 في المائة ليغلق عند 1545 نقطة. وتعرضت السوق لضغوط بيعية أثناء الجلسة حتى مستويات 11086 فاقدة حينها 0.7 في المائة وبمستويات قريبة من المتوقع في التحليل السابق عند 11060 نقطة، وعند تلك المستويات نشطت سيولة شرائية عوضت معظم الخسائر، لكن الإغلاق جاء دون 11180 نقطة التي تمثل متوسط 20 يوما، ما يجعل جلسة اليوم مهمة في إظهار توجه المتعاملين في السوق، فاستمرارية الموجة الشرائية والتغلب على متوسط 20 يوما سيظهران مدى ارتفاع شهية المخاطرة والإقبال على السوق، ما يدفعها إلى محاولة تجاوز 11300 نقطة مرة أخرى.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11156 نقطة، وتراجع إلى أدنى نقطة عند 11086 نقطة فاقدا 0.7 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11161 نقطة فاقدا سبع نقاط بنحو 0.06 في المائة. وارتفعت السيولة 9 في المائة بنحو 365 مليون ريال لتصل إلى 4.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 25 مليون سهم متداول لتصل إلى 138 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 8 في المائة بنحو 28 ألف صفقة لتصل إلى 278 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.5 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 0.67 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.57 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 1.1 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 0.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 15 في المائة بقيمة 703 ملايين ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 12 في المائة بقيمة 544 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 12 في المائة بقيمة 538 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "وفرة" بنحو 8.9 في المائة ليغلق عند 146 ريالا، يليه سهم "دار الأركان" بنحو 4.5 في المائة ليغلق عند 10.24 ريال، وحل ثالثا سهم "الدرع العربي" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 26 ريالا. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الوطنية" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 41.95 ريال، يليه سهم "أسترا الصناعية" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 39.45 ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء طوكيو م" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 32.05 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "دار الأركان" بقيمة 369 مليون ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 239 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "وفرة" بقيمة 158 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية