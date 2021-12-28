«نمو» تهبط 1.2 % بتداولات قيمتها 100 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 323 نقطة بنحو 1.2 في المائة لتغلق عند 26236 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 8 في المائة بنحو 7.4 مليون ريال لتصل إلى مائة مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 40 ألف سهم لتصل إلى 726 ألف سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 27 في المائة بنحو 988 صفقة لتصل إلى 4.6 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "موبي" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 134.40 ريال، يليه سهم "أسمنت الرياض" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 33 ريالا، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 1.5 في المائة ليغلق عند 87.70 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "غاز" بنحو 6.8 في المائة ليغلق عند 120 ريالا، يليه سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 345.20 ريال، وحل ثالثا سهم "إنماء الروابي" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 34.70 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "فش فاش" بقيمة 21 مليون ريال، يليه سهم "برغرايززر" بقيمة 20 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بقيمة 20 مليون ريال.