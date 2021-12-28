الأسهم الأمريكية تصعد بعد تأكيد مبيعات التجزئة القوية على متانة الاقتصاد

وصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى قياسي عند افتتاح السوق الأمريكية أمس بعدما أكدت مبيعات التجزئة القوية على متانة الاقتصاد، وغطت على المخاوف من إلغاء الرحلات بسبب المتحور أوميكرون في بداية أسبوع التداول الأخير لهذا العام.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 22.82 نقطة أو 0.48 في المائة إلى 4748.61 نقطة، كما صعد مؤشر داو جونز الصناعي 114.80 نقطة أو 0.32 في المائة إلى 36065.36 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 78.09 نقطة أو 0.50 في المائة إلى 15731.46 نقطة. من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في تعاملات ضعيفة أمس، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع صعود سهم شركة روش بعد حصول أحد منتجاتها المتعلقة بكوفيد - 19 على موافقة من الجهات التنظيمية.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة، وقاد المكاسب أسهم شركات التكنولوجيا وقطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء.والمؤشر الفرعي للتكنولوجيا في طريقه ليكون الأفضل أداء بين القطاعات الأوروبية في عام 2021، ومن المنتظر أن يكسب نحو 33 في المائة. وتأتي بعد ذلك أسهم قطاع البنوك.وبعد هبوطه 4 في المائة في عام 2020، فإن مؤشر ستوكس 600 في سبيله لتحقيق قفزة 21.7 في المائة هذا العام بعد أن أدت نتائج مشجعة لدراسات حول المتحور أوميكرون إلى تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي.وزاد سهم شركة روش 0.9 في المائة بعد أن وافقت هيئة تراخيص الأدوية السويسرية "سويس ميديك" على "رونابريف"، وهو علاج بالأجسام المضادة تم تطويره بالاشتراك مع شركة ريجينيرون لعلاج مرضى كوفيد - 19.وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض أمس مع قيادة مجموعة سوفت بنك للخسائر في الوقت، الذي فاق فيه الأثر السلبي للمخاوف بشأن تداعيات المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الأثر الإيجابي للمكاسب في أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل.وتراجع مؤشر نيكاي القياسي 0.37 في المائة ليغلق عند 28676.46 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 في المائة إلى 1977.90 نقطة.وانخفض سهم "سوفت بنك" المتخصص في الاستثمار في صناعة التكنولوجيا حول العالم 2.96 في المائة على خلفية تقارير عن سعي بنك كريدي سويس للحصول على معلومات من خلال المحاكم الأمريكية، ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية في بريطانيا ضد الشركة اليابانية لاسترداد أموال بعينها، وفقا لـ"رويترز".وبلغ حجم الأسهم المتداولة على المؤشر الرئيس لبورصة طوكيو للأوراق المالية 0.78 مليار، مقارنة بمتوسط 1.19 مليار على مدى 30 يوما مضت.وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا، فارتفع سهما "طوكيو إلكترون" و"أدفانتست" المرتبطتين بالرقائق 2.09 في المائة و0.83 في المائة على التوالي. وزاد سهم مجموعة سوني المصنعة للألعاب 0.67 في المائة في حين ارتفع سهم "تيرومو" لصناعة المعدات الطبية 0.47 في المائة.وكان سهم "فاست" للتجزئة المشغلة لسلسلة "يونيكلو" للملابس على رأس قائمة الخاسرين على مؤشر نيكاي، حيث تراجع 1.75 في المائة.وانخفض سهم "نيتوري" لإدارة سلسلة متاجر بيع الأثاث 6.53 في المائة، وتراجع سهم "ريوهين كيكاكو" لمتاجر التجزئة 1.59 في المائة.