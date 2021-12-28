«غازبروم نفط» الروسية تعتزم زيادة نشاط التنقيب 50 % العام المقبل

أعلن سيرجي دوكتر، رئيس قسم الإنتاج بشركة غازبروم نفط الروسية، اعتزام المجموعة زيادة أعمال التنقيب بنسبة 50 في المائة في 2022 مقارنة بالعام الجاري.وقال في مجلة الشركة إن "غازبروم" نفط "استعادت بشكل كامل عمليا حجم الإنتاج" بالوضع في الحسبان الحصص المتبقية في صفقة "أوبك +"، والآن ليس لديها "عمليا" أي آبار متوقفة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.تتضمن حصص "أوبك+" للعام المقبل زيادة في سعة الإنتاج مقارنة بمستوى ما قبل فيروس كورونا.وقال أليكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي للشركة أوائل الشهر الجاري، إن تعزيز سعة الإنتاج الجديدة في مشاريع الحقول البنية والخضراء سيكون المساهمة الرئيسة لزيادة الإنتاج العام المقبل.وفي مقابلة منفصلة مع المجلة نفسها، قال فيكتور كوفتون، رئيس مكتب شركة غازبروم في بكين، إن الشركة تجري "محادثات نشطة" مع الشركاء الصينيين من أجل إمدادات الهيليوم من مصنعها "آمور" الخاصة بمعالجة الغاز.يأتي ذلك في وقت انتقدت شركة غازبروم إعادة بيع غاز من قبل ألمانيا لبولندا في أوج ارتفاع الأسعار، ونفت الاتهامات بأن موسكو تقلص عمدا شحناتها إلى أوروبا. وقال الناطق باسم "غازبروم" سيرجي كوبريانوف في شريط فيديو بث السبت الماضي "نلاحظ اتجاها عكسيا لتدفق الغاز من ألمانيا إلى بولندا وكذلك إلى أوكرانيا على ما يبدو، بما يراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين متر مكعب يوميا".وأضاف أن "هذا الغاز يأتي من الخزانات الجوفية في ألمانيا التي استخدم 47 في المائة من الغاز الذي تحويه مع أن الشتاء في بدايته"، معتبرا أن "هذا القرار ليس الأكثر عقلانية". وذكر كوبريانوف أن أسعار هذه الشحنات "أعلى بكثير من أسعار الكميات التي تسلمتها شركة غازبروم".وكانت الممثلية الدائمة لبولندا لدى الاتحاد الأوروبي قد اتهمت موسكو الأربعاء بوقف شحناتها من الغاز عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا بين روسيا وبولندا وألمانيا"، متهمة المجموعة الروسية بـ"التلاعب".