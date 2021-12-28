الذهب يفقد بريقه مع صعود الدولار و«أوميكرون» يحد من الخسائر

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات ضعيفة أمس مع انتعاش الدولار، على الرغم من أنها لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها في أسبوع، مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بسبب المخاوف المرتبطة بالمتحور "أوميكرون".وبحسب "رويترز"، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1806.60 دولار للأوقية خلال التعاملات أمس، لكنه ظل فوق مستوى 1800 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 في المائة إلى 1807.40 دولار. وشهدت الأسهم العالمية حالة من الاستقرار، فيما تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن المتحور "أوميكرون" يمكن أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد في العام الجديد.وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته منذ ما يقرب من أسبوع، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت الفضة 1 في المائة إلى 22.71 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 1.5 في المائة إلى 960 دولارا. وهبط البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1943.45 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 23 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 1962.50 دولار.