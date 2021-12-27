أسهم أوروبا فوق أعلى شهري بدعم شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية

أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم على ارتفاع مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع صعود سهم شركة روش بعد حصول أحد منتجاتها المتعلقة بكوفيد-19 على موافقة من الجهات التنظيمية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة، وقاد المكاسب أسهم شركات التكنولوجيا وقطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء.

وبعد هبوطه 4 في المائة في عام 2020، فإن المؤشر ستوكس 600 في سبيله لتحقيق قفزة 21.7 في المائة هذا العام بعد أن أدت نتائج مشجعة لدراسات حول المتحور أوميكرون إلى تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي.



والمؤشر الفرعي للتكنولوجيا في طريقه ليكون الأفضل أداء بين القطاعات الأوروبية في عام 2021، ومن المنتظر أن يكسب حوالي 33 في المائة وتأتي بعد ذلك أسهم قطاع البنوك.

وزاد سهم شركة روش 0.9 في المائة بعد أن وافقت هيئة تراخيص الأدوية السويسرية (سويس ميديك) على رونابريف، وهو علاج بالأجسام المضادة تم تطويره بالاشتراك مع شركة ريجينيرون لعلاج مرضى كوفيد-19.