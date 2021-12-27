ارتفاع الإقراض في البنوك الأمريكية إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر

أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفاع نشاط الإقراض في البنوك الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 ديسمبر الحالي إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر الماضي.

وأظهرت البيانات التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء أن القروض والتمويل التأجيري لدى البنوك الأمريكية ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر الحالي إلى 47.08 في المائة من إجمالي أصول البنوك مقابل 46.94 في المائة خلال الأسبوع السابق.

وزاد إجمالي أصول البنوك الأمريكية من 22.70 تريليون دولار إلى 22.74 تريليون دولار خلال الفترة نفسها، كما زادت حصة الأصول الآمنة من إجمالي أصول البنوك الأمريكية خلال الأسبوع نفسه إلى 51.2 في المائةمقابل 51 في المائة في الأسبوع السابق.



وتضم قائمة الأصول الآمنة الاستثمارات غير المنطوية على مخاطر تقريبا مثل الودائع النقدية وسندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية التي تضمنها الحكومة الأمريكية.

في الوقت نفسه استمرت نسبة القروض والتمويل التأجيري من إجمالي ودائع البنوك الأمريكية عند مستوى 59.4 في المائة دون تغيير.