"سدكو كابيتال" توزع 9.7 مليون ريال على مالكي الوحدات

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) اليوم عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 01 أكتوبر 2021م الى 31 ديسمبر 2021م على النحو التالي:

1. إجمالي الأرباح الموزعة 9,750,000 ريال سعودي (تسع ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي).

2. ستكون التوزيعات النقدية على أساس 60,000,000 وحدة قائمة (ستون مليون وحدة قائمة).

3. قيمة الربح الموزع يبلغ 0.1625 ريال سعودي لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.625% أي ما يعادل 6.50% على أساس سنوي.

4. نسبة التوزيع تبلغ 1.81% من صافي قيمة الأصول حسب آخر قوائم مالية مصدرة كما في يوم الأربعاء بتاريخ (20 ذو القعدة 1442هـ) الموافق (30 يونيو 2021م).

5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 26 جمادى الأول 1443هـ الموافق 30 ديسمبر2021م (نهاية تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 24 جمادى الأول 1443هـ الموافق 28 ديسمبر 2021م).

6. سيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.