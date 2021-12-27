عمومية "الواحة" توافق على تشكيل مجلس الإدارة

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة اليوم عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية وتعيين اميناً لمجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان أنه وبالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الاثنين 03-11-2021م الموافق 03-04-1443هـ، والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة زهرة الواحة للتجارة للدورة التي بدأت أعمالها اعتباراً من 26-12-2021م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25-12-2024م .

تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن أن مجلس إدارتها الجديد قرر بتاريخ 26 /12 /2021 م ما يلي :

أولاً: تعيين الأستاذ/ احمد حمود ابراهيم الذياب - رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثانياً : تعيين الأستاذ/ طه محمد عبدالواحد ازهرى - نائباً لرئيس مجلس الإدارة (مستقل).

ثالثاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1-الأستاذ/ طه محمد عبدالواحد ازهرى (عضو مجلس ادارة - مستقل) رئيساً للجنة

2-الأستاذ/ تركى ناصر أحمد آل شاهر (من خارج مجلس الادارة - مستقل) عضواً باللجنة

3-الأستاذ/ محمود محمد ذكى الغمرى (من خارج مجلس الادارة - تنفيذى) عضواً باللجنة

رابعاً: تمت الموافقة سابقاً على تعيين أعضاء لجنة المراجعة وفقا لنتائج الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 03-11-2021م، وتمت الموافقة خلال اجتماع المجلس على تعيين السيد/ طه محمد عبدالواحد ازهرى (عضو مستقل) رئيساً للجنة المراجعة.

خامسا: تم تعيين أمين سر مجلس الإدارة وممثلي الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول).