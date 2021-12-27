"تداول": صيانة المؤشرات للربع الرابع .. وإضافة أسهم 9 شركات

أعلنت تداول السعودية اليوم عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الاحد 29/05/1443هـ الموافق 02/01/2022م. كما سيتم إضافة أسهم الشركات التالية الى مؤشرات السوق:

1- شركة الصقر للتأمين التعاوني، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر التأمين.

2- شركة الأعمال التطويرية الغذائية، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر الخدمات الإستهلاكية.

3- الشركة العربية للتعهدات الفنية، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر الإعلام والترفيه.

4- شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشرالإستثمار والتمويل.

5- شركة النايفات للتمويل، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشرالإستثمار والتمويل.

6- شركة المنجم للأغذية، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر تجزئة الأغذية.

7- شركة إنماء الروابي، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

8- شركة الحاسوب للتجارة، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

9- شركة جروب فايف السعودية للأنابيب، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

