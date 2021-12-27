روسيا تعتزم زيادة حوافز الأطباء اعترافا بخدماتهم خلال الجائحة

أفاد بيان من الكرملين اليوم بأن الأطباء الروس سوف يحصلون على حوافز مجددا العام المقبل اعترافا بخدماتهم خلال جائحة فيروس كورونا.. وقال الكرملين إن الحوافز تأتي بناء على أمر من الرئيس فلاديمير بوتين، ولكن لم يقدم تفاصيل بشأن عدد الأطقم الطبية التي سوف تحصل على الحوافز.

ومن المقرر أن تتضاعف الحوافز المخصصة للأطباء والممرضين الذين سوف يعملون خلال فترة عطلة رأس السنة.

وفي السابق جرى دفع نحو 51 دولارا للمناوبة لأطباء المستشفيات و34 دولارا لأطقم التمريض. ولكن بحسب محطة صدى موسكو الإذاعية، كان هناك الكثير من الشكاوى أوائل العام أنه لم يتم دفع الحوافز. ولازالت روسيا تعانى من ضغوط انتشار فيروس كورونا، رغم أن حصيلة الإصابات اليومية تراجعت في الشهور الأخيرة.

وأعلنت السلطات اليوم الإثنين عن 23 ألفا و210 إصابات جديدة في مختلف أنحاء البلاد و937 وفاة بكوفيد.19- غير أنه يُعتقد أنه لم يتم الإبلاغ عن الكثير من الحالات.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن أقل من نصف السكان في روسيا البالغ تعدادهم ما يقرب من 146 مليون نسمة تلقوا جرعتي التطعيم، بحسب "الألمانية".

وأقر بوتين الأسبوع الماضي بأن "معدل التطعيم ليس مرتفعا بما يكفي ".

غير أنه عارض جعل التطعيم إلزاميا للجميع.