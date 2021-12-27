إندونيسيا تستهدف جذب ما بين 1.8 و3.6 مليون سائح أجنبي في عام 2022

أعلنت وزيرة السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، ساندياجا أونو، في بيان أن بلادها تسعى لجذب ما بين 1.8 و3.6 مليون سائح أجنبي في عام 2022.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن إندونيسيا تسعى بذلك إلى كسب ما بين 500 مليون دولار و1.7 مليار دولار من عائدات السياحة الأجنبية العام المقبل، وذلك من خلال جذب المزيد من الماليزيين والأستراليين واليابانيين والسنغافوريين.

ومن ناحية أخرى، قررت إدارة الرئيس جوكو ويدودو تعليق خطة جواز السفر للحاصلين على اللقاحات ضد كورونا، حيث اتضح أن المتحور أوميكرون مقاوم للقاحات.

وسوف تركز الحكومة بشكل أكبر على جهود توسيع سياسة فقاعة السفر واستغلال الفعاليات التي تقام على هامش اجتماع مجموعة العشرين للترويج لمزيد من الوجهات المحلية للوفود الأجانب.

وتفيد تقديرات الحكومة بأنه سوف يتم تسجيل ما بين 260 إلى 280 مليون سائح محلي في عام 2022 .