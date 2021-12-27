20 ألف ريال عقوبة اقتلاع الشجرة أو الاتجار بها دون ترخيص

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص، مخالف لنظام البيئة، وعقوبته غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة.

وشددت القوات على أنها لن تتهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة على المخالفين، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض و(996)، أو (999) في جميع مناطق المملكة.